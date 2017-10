«Cette victoire nous a libérés»

Par DDK | Il ya 52 minutes | 87 lecture(s)

Pour sa première apparition cette saison sous la houlette de l’entraîneur Zeghdoud, le milieu défensif, Mohamed Lokman Hadjidj s’en est bien sorti avant de céder sa place à Belmessaoud dans le dernier quart d’heure de la rencontre.

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire sur le succès obtenu à l’arrachée contre la JSM Skikda (2 - 1) ?

M. Hadjidj : C’était un précieux succès. On a bien préparé cette rencontre contre une bonne équipe de Skikda qui était venue, elle aussi, pour le même objectif. Autrement dit, nous avons fait preuve de beaucoup de solidarité sur le terrain et nous avons surtout cru jusqu’à la fin pour prendre les trois points mis en jeu. En somme, c’était vraiment difficile pour nous, mais on s’était surpassés pour être récompensés, en fin de compte, par ce beau succès qui nous a complètement libérés.

Peut-on dire alors que ce succès constituerait le déclic tant attendu après une série de trois contre-performances ?

Oui, c’est ce qu’on espère tous en tout cas. Cette victoire qui est venue au bon moment, nous a déjà permis de mettre fin à une crise de résultats pour mieux entrevoir la suite du parcours. C’est le plus important. Ceci dit, on ne doit pas se dire à présent qu’on est sorti de l’auberge. Bien au contraire, il va falloir continuer à travailler aux entraînements, car le plus dur est à venir. Les victoires s’acquièrent avec les sacrifices et l’esprit de groupe. Alors, faisons en sorte de préserver cet état d’esprit renaissant pour aspirer à d’autres succès lors des prochaines rencontres. Ceci dit, le parcours est encore long et surtout parsemé d’obstacles, c’est pourquoi il faut s’armer aussi de persévérance pour pouvoir relever d’autres défis à l’avenir.

Comment jugez-vous votre prestation pour votre première titularisation cette saison ?

Je n’ai fait que mon travail sur le terrain avec le reste de mes camarades. Ce faisant, je suis honoré aussi par la confiance du coach, par conséquent, je reste toujours à sa disposition pour servir mon équipe lors des prochaines rencontres de championnat. Pour revenir encore une fois à ce match contre la JSMS, je crois que le plus important c’était la victoire pour se tirer d’affaire. Maintenant que c’est fait, c’est à nous d’aller vers d’autres conquêtes pour maintenir cette bonne dynamique.

Un message à adresser peut-être aux supporters ?

Je dois dire en premier lieu qu’ils nous ont vraiment manqué lors de ce match contre Skikda. Leur présence dans les gradins n’aurait pas été de trop pour aider toute l’équipe à mieux se transcender sur le terrain. Qu’à cela ne tienne, nous avons fait ce qu’il fallait faire pour leur redonner le sourire, après une série de résultats négatifs. Gageons que cette victoire en appellera d’autres pour permettre à la JSMB de revenir vite au devant de la scène.

Propos recueillis par B. Ouari