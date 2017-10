La JSK fragile à l’extérieur

Par DDK | Il ya 52 minutes | 77 lecture(s)

La JSK a concédé une nouvelle défaite à l’extérieur, avant-hier, en s’inclinant face au MCA par deux buts à zéro, au stade de Bologhine.

Le MCA mérite amplement sa victoire, vu sa belle prestation au cours de la rencontre. En effet, les Mouloudéens étaient plus présents et les deux buts en sont la meilleure preuve. Quant aux Kabyles, cette défaite est leur troisième à l’extérieur, ce qui dénote leur fragilité en dehors de leurs bases. Mis à part la victoire réalisée face à l’USMB lors de la seconde journée (2 - 3), la JSK a perdu ses trois derniers matchs à l’extérieur, face successivement au NAHD (2 - 1), à l’USMBA (4 - 1) et au MCA (2 - 0). La JSK voyage mal. Trois points seulement de récoltés sur les 12 possibles. Lors des trois derniers matchs, elle n’en a récolté aucun, ce qui ne va pas l’aider à terminer la phase-aller dans une bonne position. Par contre, sur le terrain du 1er novembre, le parcours de l’équipe est acceptable, avec deux victoires face au DRB Tadjenanet et l’USMH et deux matchs nuls face à la JSS et au PAC. Le club kabyle doit donc améliorer ses résultats à l’extérieur, afin de préparer la phase retour dans de bonnes conditions.

La défense, le maillon faible

Ce n’est un secret pour personne, la défense est le maillon faible de la JSK cette saison. L’équipe kabyle a encaissé 13 buts depuis le début de la saison, dont 10 à l’extérieur. Des erreurs défensives qui coutent cher à chaque fois et ce fut le cas avant-hier face au vieux club algérois. Et le coach Chay a noté toutes les insuffisances du groupe, notamment en défense. Le technicien français est donc appelé à trouver des solutions. L’objectif est que la JSK réalise de bons résultats lors des prochains matchs et termine la phase-aller dans une position confortable.

Redouani out face à l’US Biskra

L’arrière-droit Saâdi Redouani ne sera pas concerné par le prochain match face à l’US Biskra prévue pour le week-end prochain au stade du 1er novembre. Blessé au tibia lors du match face au MCA, l’ex-pensionnaire de l’USMA aura besoin d’un repos d’au moins une semaine. C’est ce qu’on apprend d’une source proche du staff médical kabyle. Redouani ne reprendra que face à l’ESS, bien après le match de vendredi prochain face à l’US Biskra rentrant dans le cadre de la 9ème journée du championnat.

La reprise aujourd’hui à 18 heures

Après une journée de repos, hier, les Kabyles reprendront le chemin des entraînements, ce soir à 18h, au stade du 1er novembre. Ils entameront la préparation du match face à l’US Biskra qui se jouera, vendredi prochain à 16h, au stade du 1er novembre.

M. L.