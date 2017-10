Par DDK | Il ya 53 minutes | 94 lecture(s)

Le coach Jean-Yves Chay était déçu par la défaite de son équipe face au vieux club algérois. Lors du point de presse qu’il a animé, il est revenu sur plusieurs points concernant cette confrontation. Commentant la rencontre, le coach kabyle estime que les erreurs défensives commises par ses poulains étaient à l’origine de cette contre performance enregistrée face au doyen : «On a commis des erreurs défensives qui nous ont coûté la perte de ce classico face au MCA», a déclaré Chay à propos de cette défaite.

«On a manqué d’efficacité en attaque»

En plus de la défense qui a commis des erreurs, le coach kabyle n’a pas caché sa déception du rendement du compartiment offensif de son club au cours de cette rencontre : «On n’est pas efficaces devant. On s’est créé quelques occasions, mais on n’a pas su les concrétiser. J’espère qu’on sera plus efficaces lors des prochains rendez-vous», a souligné le coach kabyle.

«Le MCA mérite sa victoire»

Tout en affichant son mécontentement sur le rendement de ses poulains, le coach Chay a avoué, cependant, que le MCA méritait largement sa victoire au cours de ce classico : «La prestation de mon équipe lors de ce classico était juste moyenne. Le MCA a bien géré ce classico et mérite sa victoire. Cette défaite est certes amère, mais on doit continuer à travailler pour être plus performants», a ajouté Chay.

«On doit se racheter face à l’USB»

Concernant le match de vendredi prochain face à l’US Biskra, Chay affirme que son équipe doit réagir lors de cette rencontre : «La défaite face au MCA est amère, mais on doit profiter de la réception de l’USB pour se racheter», dira encore l’intervenant.

«Les supporters doivent continuer à soutenir l’équipe»

Pour clore, le coach kabyle a appelé les supporters à continuer à soutenir leur équipe lors des prochains rendez-vous, malgré cette contre performance contre le doyen : «Les supporters ne doivent pas désespérer. On a perdu ce classico, mais on est déterminés à remonter la pente. Il y a des lacunes et on doit vite les combler», a conclu Chay son intervention.

M. L.