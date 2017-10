Bien préparer Relizane

Par DDK | Il ya 52 minutes | 77 lecture(s)

Après sa première défaite de la saison, concédée vendredi passé à Tlemcen devant le WAT local (1 - 0), le MOB reprendra le chemin des entraînements, aujourd’hui, pour préparer leur prochain match contre le RC Relizane comptant pour la 8e journée de la ligue 2 Mobilis. Le coach Biskri doit préparer ses joueurs dans de meilleures conditions possibles, en prévision du prochain rendez-vous. Concernant l’effectif, ce match verra le retour de Soltane, Noubli, Boucherit et Bentayeb, chose qui va soulager le staff technique qui aura le choix pour désigner les onze rentrants contre le RCR, une équipe à prendre très au sérieux. Les supporters qui ont fait le déplacement à Tlemcen sont unanimes à dire que leur équipe ne méritait pas de perdre et les coéquipiers de Rahal manquaient tout juste d’un peu de réalisme car ils se sont procuré beaucoup d’occasions sans pour autant les concrétiser.

Soltane reprendra aujourd’hui

L’attaquant Soltane Amir qui a raté le dernier match à cause d’une élongation au niveau de la jambe, a eu le feu vert du staff médical pour reprendre les entraînements aujourd’hui avec le groupe, en attendant la décision du staff technique concernant sa participation au prochain match. L’enfant de Béni K’sila a laissé un grand vide en attaque vendredi passé et les supporters ayant suivi la partie attendent vivement son retour pour donner un nouveau souffle, surtout que le championnat entame sa partie la plus déterminante pour la suite du parcours.

Les blessés sont-ils irremplaçables ?

La dernière défaite du MOB à Tlemcen a démontré le déséquilibre régnant au sein de l’effectif du club, où le banc de touche n’est pas à la hauteur des titulaires qui restent difficilement remplaçables. L’absence de Noubli, Soltane, Bentayeb, Boucherit et du gardien Bencherif, qui n’a pas pu terminer la partie, a démontré que le coach n’avait pas beaucoup de manœuvre pour les remplacer, même si certains remplaçants ont fait de leur mieux pour honorer leur présence sur le terrain, à l’image de Baouali qui a joué convenablement son rôle en défense sans pour autant avoir les qualités de Boucherit dans la relance. Herida qui reste un élément pétri de qualités, n’avait pas cette expérience pour s’imposer sur le terrain et orienter le jeu à sa manière. Il doit encore travailler pour gagner sa place de titulaire. Dans l’ensemble, les Crabes doivent attendre le mercato hivernal pour se renforcer avec 2 à 3 éléments d’expérience capables de changer le cours du match sur le terrain.

Z. H.