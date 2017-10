Le RC Seddouk aux tirs au but

Par DDK | Il ya 53 minutes | 108 lecture(s)

Les jeunes catégories (U-19) du RC Seddouk se sont illustrés de fort belle manière, samedi dernier, en écartant de leur chemin leurs homologues de la JS Tichy, évoluant deux crans au dessus. Les protégés du duo Hamlat - Louala l'ont emportée aux tirs au but, dans une palpitante rencontre qui a vu les Seddoukois dominer nettement leurs vis-à-vis. Une qualification amplement méritée pour les dignes successeurs des Vert et Noir qui confirment, ainsi, leur statut de l'une des meilleures écoles de football de la wilaya. Il faut dire qu’en championnat, les coéquipiers de Seghit ont surclassé tous leurs adversaires, remportant plusieurs victoires qui ont fait d'eux un véritable rouleau compresseur. Un bilan très flatteur dont les chiffres se passent de tout commentaire. Avec des moyens dérisoires (absence de subventions et autre matériel pédagogique limité), un terrain qui a tout sauf l'air d'une surface de jeu (un véritable gâchis pour ces jeunes à vocation technique), les jeunes louveteaux du RC Seddouk ont prouvé encore et comme toujours que la relève est assurée chez cette prestigieuse école de formation, qui continue à alimenter les effectifs des autres clubs de la région, évoluant en division supérieure et méritent vraiment une réelle prise en charge.

Zahir Ait Hamouda