Tadmaït dicte sa loi à Souk El-Ténine

La 3e journée de la division pré-honneur, disputée le week-end dernier, a été marquée par plusieurs victoires à l’extérieur. En effet, dans le groupe A, la grande surprise est venue de Mechtras où l’IRB Souk El Tenine s’est fait corriger sévèrement chez elle par la JS Tadmaït, au moment où le DC Boghni est allé s’imposer chez le FC Aït Zaïm par la plus petite des marges. De son côté, l’AS Imazgharen, qui restait sur un nul à domicile, s’est offert, cette fois-ci, les trois points chez la JS Mechtras. Pour sa part, la nouvelle équipe de l’AS Aït Bouadou a confirmé sa bonne santé, en repartant avec la totalité du gain de chez l’AC Tirmitine. Enfin, la JS Boumhani s’est contentée d’un point de sa courte virée chez l’OS Maâtkas.

L’US Tala Athmane se rachète

Dans le groupe B, la bonne affaire a été réalisée par l’US Bouhinoun qui est allée infliger une défaite au FC Ighil El Mal chez lui. Une troisième victoire qui permet aux Banlieusards de Tizi-Ouzou de prendre seuls les commandes au classement. Pour sa part, l’US Tala Athmane s’est rachetée de sa défaite, en allant damer le pion à l’ES Nath Irathen chez elle. Quant au choc qui a mis aux prises le FC Betrouna avec l’O Taourirt Morane, il n’a pas connu de vainqueur. Pour sa part, la JS Djudjura a battu l’O Timizart Loghbar et l’US Sidi Belloua a fait de même devant l’O Makouda. Dans le dernier match du groupe, la JS Aït Annane a pris le dessus sur son voisin de l’ES Aït Ouanèche.

L’OC Makouda freinée dans son élan

Dans le groupe C, le NA Redjaouna a engrangé sa seconde victoire hors de ses bases aux dépens du CS Djebla Ouaguenoun, alors que l’OC Makouda a été freinée dans son élan à Tigzirt par l’US Mizrana, qui l’a emporté par la plus petite des marges. Pour leur part, l’USK Aït Aïssa Mimoun et l’US Ikhelouiène, qui jouaient pour la première fois sur le nouveau terrain de Tiplaquine, n’ont pas raté l’occasion de signer leurs premières victoires. La première s’est imposée devant l’US Timizart, alors que la seconde a battu le HC Azazga. Enfin, l’O Nath Yirathen, qui recevait la formation d’Aït Yahia Union Sport, a été contrainte au partage des points.

