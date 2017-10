Et de trois pour le MCB !

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Le MC Bouira poursuit son sans-faute en enchaînant sa quatrième victoire de la saison, une en coupe d’Algérie et trois donc en championnat.

Ainsi, les protégés de l’entraîneur Tellal Ali ont battu par la plus petite des marges leur adversaire du jour, qui n’est autre que le nouveau promu en Régionale 2, le CM Tidjelabine. Après un début de match équilibré avec des occasions de buts des deux côtés, à la demi-heure de jeu, l’arbitre brandit un carton rouge à l’adresse du latéral gauche du MCB, Kacel Ferhat, pour cumul de cartons. Une décision jugée très sévère par les dirigeants du MCB. Au moment où l’on s’attendait que les visiteurs profitent de leur supériorité numérique pour changer, à leur avantage, le cours de jeu, c’est tout le contraire qui se produit, notamment en seconde période. Le CMT s’est, en effet, carrément effacé et a manqué de fraîcheur physique, laissant les espaces de jeu pour les locaux qui ont dominé le partie, en se procurant plusieurs occasions de but, notamment par l’intermédiaire de Nouicer, Messedek, ainsi que le virevoltant Kouri, incorporé à la place d’Amar Khodja. À noter la sortie de Zaïdi Mourad qui, blessé, a été évacué à l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira, où il s’est fait opérer du tendon d’Achille. A la 70, l’attaquant du MCB Derradj, profitant du flottement de la défense de Tidjelabine et de l’erreur commise par le gardien qui a lâché la balle, a inscrit l’unique but de la rencontre. Ainsi, le MCB accapare le fauteuil du leader, une première pour l’équipe. Le week-end prochain, les camarades de Messedek Si Ali affronteront le WA Rouira au stade de Boumerdès, pour le compte du deuxième tour régional de la Coupe d’Algérie. Ils se rendront, ensuite, à Tizi-Ouzou pour affronter l’OS Mouldiouene, dans le cadre la quatrième journée du championnat, où ils essayeront de maintenir leur dynamique de victoires. Après avoir obtenu le point du nul à Tidjelabine le week-end dernier, L’USM Béjaïa n’a pas manqué l’occasion d’empocher les trois points de la victoire devant la formation de Mouldiouène, pour le compte de la 3e journée du championnat.

Remla déroule, Meldiouène s’écroule

En effet, le portier des visiteurs été inquiété à trois reprises durant le premier quart d’heure. Un pressing qui a fini par donner ses fruits à la (33’) pour les gars de l’USMB qui réussiront à ouvrir le score par l’entremise de Khaled Redouane. Le jeu va, alors, se stabiliser au milieu, et c’est sur ce score d’un but à zéro en faveur des gars de la cité Remla que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. La seconde période a été toute à l’avantage des locaux qui ont déroulé un football plaisant, réussissant à corser l’adition par Izebaten sur penalty. Loin de baisser les bras, les gars de Meldiouène n’ont pas manqué d’audace et ont même obligé, plusieurs fois, le gardien adverse à intervenir, avant de parvenir à renduire score. Mais la joie des visiteurs fut de courte durée, puisque les hommes de Tahar Louiba aggraveront la marque grâce à une troisième réalisation d’Izebaten, qui signe à l’occasion un doublé. Par la suite, les gars de la cité Remla ont imposé un certain rythme qui leur a permis de tenir à distance leurs adversaires. Durant le dernier quart d’heure de la rencontre, le défenseur Bouali ajouta un quatrième but, scellant ainsi une victoire qui ne souffre d’aucune contestation. Et c’est sur cette large victoire que l’arbitre siffla la fin de la rencontre dans un fair-play total.

Samy H. et M’hena A.