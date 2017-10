Une première entre les deux formations

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le deuxième tour régional de la coupe d’Algérie sera marqué par une rencontre derby entre l’Entente de Sour El Ghozlane et l’Union Sportive d’Auzia. Deux équipes de la ville de Sour El Ghozlane qui se retrouveront, pour la première fois, dans une compétition officielle. C’est toute la ville de Sour El Ghozlane qui se prépare pour cette trouvaille inédite, qui se déroulera au stade Derradj de la ville. Néanmoins, Dame coupe ne constitue pas une priorité pour les deux clubs, c’est du moins l’avis des deux entraîneurs, Hattab Saïd (ESG) et Zine Mohamed (USA). Si pour l’Entente, qui évolue en Régionale 1, les choses vont plutôt bien, notamment après leur dernière victoire en dehors de leurs bases, face à l’Olympique de Tizi Rached, ce n’est pas le cas de leur adversaire du jour, l’US Auzia, qui évolue en Régionale 2. L’équipe drivée par Zine Mohamed n’a remporté, en effet, aucune victoire depuis le début du championnat. Elle a essuyé trois défaites de suite dans autant de rencontres disputées. Ainsi, le coach Zine profitera du caractère derby de la rencontre pour pousser les joueurs à provoquer le déclic et mettre un terme aux résultats négatifs. Par ailleurs, l’autre équipe de Bouira dans la course, à savoir le MCB, recevra le WA Rouiba au stade de Boumerdès. Les protégés de Tellal Ali, qui ont enchaîné quatre victoires, toutes compétitions confondues, veulent maintenir cette dynamique de bons résultats, tout en restant concentrés sur le championnat. «Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, d’autant qu’on n’a pas réalisé une bonne préparation d’intersaison. Le prochain match de coupe d’Algérie sera une occasion de faire tourner, encore une fois, l’effectif», dira au sujet de ce rendez-vous le coach du MCB.

M’hena A.