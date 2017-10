Les Akbouciens retombent dans leurs travers

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Restant sur un nul à Awzellaguen la journée précédente face à l’IR Bir Mourad Raïs, les protégés de Haddad se devaient absolument de négocier positivement leur sortie au stade de Rouiba face à la formation du WAR, pour sortir de la zone de turbulences et prendre un peu d'air au classement général. Finalement, les gars de la JSA ont complètement raté leur match, en s'inclinant sur le score de deux buts à un (2 - 1) face à un adversaire qui a joué crânement ses chances dans ce duel à six points. Ainsi, avec ces trois précieux points, les Banlieusards algérois gagnent des places au classement, contrairement à leurs vis-à-vis akboucien, qui reste figé dans le bas du tableau, avec cette avant-dernière loge. Les gars d’Akbou doivent impérativement réagir avant qu'il ne soit trop tard, à commencer par la prochaine sortie à domicile face à la lanterne rouge, le WB Saoula, prévue pour 4 novembre, puisque ce weekend (vendredi et samedi) sera consacré au second tour régional en coupe d’Algérie, qui verra la JSA affronter l’US Soummam au stade Larbi Touati d’Amizour.

Zahir Ait Hamouda