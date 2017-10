Rebondir contre le RC Relizane

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Après la défaite face au WAT, les joueurs du MO Béjaïa ont repris le travail, avant-hier soir, pour préparer le prochain match contre le RCR, comptant pour la 8e journée de Ligue 2 et programmé pour vendredi prochain à 17 heures.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce match ne s’annonce pas une partie de plaisir pour les Crabes, car leur adversaire du jour ne viendra pas à Béjaïa pour faire du tourisme, surtout qu’il est très motivé après sa dernière victoire. Mustapha Biskri est, donc, appelé à trouver les moyens et les mécanismes nécessaires à même de décrocher cette victoire qui maintiendra les Vert et Noir à la première place, surtout que cette journée sera marquée par une belle affiche entre l’ASAM et la JSMS à Skikda. Un nul à l’issue de cette rencontre fera les affaires des Béjaouis, qui pourront s’emparer, seuls, de la première place en cas de victoire. À noter que le match contre le RCR verra le retour de Soltane, Noubli, Boucherit et Bencherif, alors que Bentayeb doit attendre le feu vert du staff médical. Une aubaine pour le coach qui aura tout le choix pour composer un onze rentrant capable d’empocher les trois points. Le staff technique est, aussi, appelé à axer son travail sur le plan psychologique, en s’entretenant avec les joueurs, sachant que, lors du dernier match, certains éléments ont fait preuve d’un manque de concentration sur le terrain, en prenant à la légère le dernier match qu’il pouvait facilement gagner. Malgré tout, les joueurs auront l’occasion ce week-end de se racheter et renouer avec la victoire, pour garder cette place de leader et augmenter les chances de jouer l’accession.

Boucherit auditionné en conseil de discipline

Antar Boucherit, qui a raté le match précédent à cause du décès d’un membre de sa famille, avait quitté, mercredi dernier à Oran, l’hôtel, sans autorisation de l’entraîneur, ni des dirigeants. Mustapha Biskri était très furieux contre son poulain et avait, directement, décidé de l’écarter des 18 joueurs concernés par le match contre WAT. À signaler qu’un rapport détaillé sera établi sur le joueur, pour le convoquer prochainement en conseil de discipline.

Les petites catégories se disent «marginalisées»

Les petites catégories du MOB disent vivre «des moments difficiles sur tous les plans depuis que le bureau et le président du CSA/MOB ont pris en main la gestion de la société et des catégories U21 et seniors». On raconte que le dernier déplacement des U16 et U17 à Annaba, le week-end passé, pour en découdre avec l’USMA locale, «a été un cauchemar pour les joueurs qui ont passé la nuit dans un camp familial, situé en plein foret, et manquant des commodités nécessaires pour un sportif». Ce camp, destiné plus aux estivants qu’aux sportifs, manquerait d’eau et surtout d’hygiène. Les repas servis auraient, aussi, été «immangeables», dénonce-t-on.

Z. H.