Le MC Saida en ligne de mire

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Après une journée relâche accordée aux joueurs, le staff technique de la JSMB s’attelle, depuis avant-hier, à mettre en œuvre le programme de préparation de la semaine en prévision du match de vendredi contre le MC Saida, entrant dans le cadre de la 8e journée du championnat. Il faut dire aussi que l’ambiance ayant caractérisé cette séance de reprise a contrasté véritablement avec celle de la semaine passée. Normal aussi puisque le succès obtenu dernièrement face à Skikda a vraiment boosté le moral de la troupe. Ce faisant, même le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui s’en est tiré à bon compte après la victoire réussie, a déclaré à l’issue de cette confrontation que son équipe pourra désormais travailler dans la sérénité : «C’est un précieux succès qui vient au bon moment après trois faux pas de suite. Certes, ça n’a pas été facile face à un adversaire redoutable, mais le résultat est là grâce au mérite de mes joueurs que je félicite. Désormais, on pourra travailler dans la sérénité pour préparer dans les meilleures conditions les échéances à venir.»

L’appel de la direction aux supporters

Par ailleurs, force est d’avouer que la JSMB a réalisé l’une de ses meilleures prestations cette saison contre la JSMS, malgré l’absence du 12e homme dans les gradins pour aider les joueurs à mieux se transcender sur le terrain. Pour autant, les camarades de Belgherbi qui ont pris la mesure de l’extrême importance du gain du match, n’ont pas désarmé non plus. Bien au contraire, ils ont poussé jusqu’à obtenir le but victorieux à l’ultime minute de jeu. Désormais, il s’agit de préserver cet état d’esprit né de ce succès acquis contre un des favoris en puissance pour l’accession. À cet effet, la direction du club a rendu public un communiqué dans lequel elle «lance un appel à tous les supporters de la JSMB pour être derrière l’équipe dans ces moments difficiles, en adoptant un comportement fair play, pour lui permettre de travailler dans la sérénité. Le championnat commence à atteindre sa vitesse de croisière et le club a besoin de tous ses supporters pour continuer sa marche vers l’avant». Et de rappeler également: «Le huis clos déjà infligé au club lors du match face à l’ASO nous a pénalisés, espérons que ce genre de comportement sera contrôlé à l’avenir.»

Bensayeh de retour

Une bonne nouvelle pour le staff technique de la JSMB après le retour aux entraînements, avant-hier, de l’attaquant Réda Bensayeh à l’occasion de la première séance de travail de la semaine. Le joueur, touché aux adducteurs, s’est exercé normalement avec le reste de ses camarades et pourrait bien prendre sa place contre le MC Saida, en l’absence notamment du duo d’attaque Belgherbi - Moussi. Le premier fait l’objet d’une suspension d’un match automatique, alors que le second est toujours en soins.

B. Ouari