«La situation de remplaçant ne m’arrange pas»

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

L’attaquant Adel Djabout revient dans cet entretien sur la défaite concédée par son équipe face au MCA samedi dernier, sur sa non titularisation lors de ce classico et parle du prochain match face à son ancien club, l’US Biskra.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a concédé une défaite face au MCA. Qu’avez-vous à dire sur ce classico ?

Adel Djabout : On a bien entamé le match avant d’encaisser le premier but qui a motivé notre adversaire. On a tenté de revenir au score, toutefois le second but nous a scié les jambes. Notre adversaire méritait sa victoire, cependant on doit oublier cette contre performance et bien préparer les prochains rendez-vous. On doit tirer de leçon et corriger nos erreurs en prévision des prochaines rencontres.

La JSK voyage mal ces derniers temps en perdant les trois derniers matchs disputés à l’extérieur. Quelle en est la raison selon vous ?

C’est vrai qu’on a réussi trois contres performances à l’extérieur et à mon avis, on a besoin d’une victoire à l’extérieur pour se libérer. Comme on a réussi à chasser la poisse au 1er novembre, on a besoin d’un succès à l’extérieur. On travaillera davantage pour combler nos lacunes, pour prétendre à réussir de bons résultats.

Sur le plan personnel, le coach vous a mis sur le banc ce qui en a surpris plus d’un…

Honnêtement, je n’ai pas compris le choix de l’entraîneur. J’ai bien préparé le classico et j’étais prêt à prendre ma place dans le 11 rentrants. Si je suis venu à la JSK, c’est pour jouer et non pas pour chauffer le banc. Le coach a décidé de m’incorporer au second half et j’estime que j’ai accompli ma tâche lors des quelques minutes jouées.

Sinon, comment voyez-vous le prochain match face à l’US Biskra ?

Le match sera très difficile face à une bonne équipe de l’USB qui joue très bien à l’extérieur. On préparera convenablement ce match et on le jouera avec la ferme intention de gagner la partie. Après notre défaite face au MCA, on n’aura pas le choix que de battre l’USB afin de se racheter.

Ce match face à l’USB sera spécial pour vous en affrontant votre ancien club, n’est-ce pas ?

Ce match sera spécial pour moi dans la mesure où j’affronterai un club avec qui j’ai passé de très bons moments. Cependant, je suis un professionnel et je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider mon équipe, la JSK, à réaliser la victoire et satisfaire nos supporters.

Après quatre matchs sans marquer, vous prétendez sûrement à retrouver le chemin des filets…

Comme chaque attaquant, je ferai tout pour marquer vendredi ou servir un équipier pour marquer afin que la JSK réalise la victoire inch’Allah.

Entretien réalisé par M. L.