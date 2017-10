Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

La justice tranchera, demain mercredi, dans l’affaire opposant l’ex-président Mohand-Cherif Hannachi aux membres du directoire de la JSK. Pour rappel, l’ex-président de la JSK avait déposé une plainte contre les actionnaires du club, pour l’annulation des décisions prises lors de l’AG extraordinaire tenue le 7 août dernier. Hannachi ne désespère pas d’avoir gain de cause et de revenir aux affaires du club le plus titré du pays. À signaler que Hannachi a déjà retiré une plainte en référé le 10 septembre dernier, toutefois il a maintenu l’autre plainte qui sera traitée demain par le tribunal de Tizi-Ouzou.

M. L.