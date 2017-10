Quatre jours pour préparer l’US Biskra

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Après une journée de repos, la JSK devait reprendre le chemin des entraînements, hier à 18 heures, au stade du 1er novembre.

Les Canaris ont entamé la préparation du match face à l’USB, programmé vendredi prochain à 16h, au stade du 1er novembre. En l’absence de Chay, attendu aujourd’hui ou demain à Tizi-Ouzou, c’étaient Djouder, Hamlaoui et Gaouaoui qui ont assuré la reprise. Le staff technique kabyle aura quatre jours devant lui pour préparer cette importante confrontation face à l’USB. Le coach Chay et ses collaborateurs misent sur une victoire pour se racheter, après la défaite concédée face au doyen, samedi dernier. «L’équipe a fourni une prestation juste moyenne face au MCA. Après la défaite amère enregistrée, on doit profiter de l’accueil de l’USB pour se racheter. On doit préparer convenablement ce rendez-vous et chercher la victoire», a déclaré Chay à l’issue du match face au doyen. Le staff technique kabyle axera son travail sur l’aspect psychologique pour remobiliser le groupe. Côté effectif, le meneur de jeu Salim Boukhanchouche devait être examiné par le kiné du club, Guillou, hier soir. Souffrant de tendon d’Achille, le joueur a raté le classico face au MCA. Cependant, il devra reprendre face à Biskra, vu que son cas n’est pas grave. Son retour ne sera que bénéfique pour son club, vu les bons matchs qu’il a réussi avant ce classico.

Benaldjia suspendu

L’attaquant Mehdi Benaldjia ne sera pas concerné par le match de vendredi prochain face à l’US Biskra. Ayant écopé d’un carton jaune pour contestation de décision face au MCA, l’attaquant kabyle est suspendu pour la prochaine rencontre de son équipe. Son absence est un coup dur pour son équipe, vu qu’il est l’un des joueurs du club les plus en forme depuis le début de la saison en cours. Néanmoins, le staff technique kabyle tentera de lui trouver un remplaçant pour ce match face à l’USB.

Mustapha Larfi