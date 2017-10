Le DAB enfin mis en service !

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Installé il y a de cela plusieurs mois, le distributeur automatique de billets de banque (DAB) de l'agence postale de Guendouz, au chef-lieu communal d'Aït R'zine, a finalement été mis en service. En effet, comme constaté dernièrement, ce distributeur est opérationnel, au grand bonheur des usagers d'Algérie Poste. «Cela fait des mois que nous attendons sa mise en fonction. Aujourd'hui que c'est fait, on pourra retirer de l'argent sans faire le pied de grue devant le préposé au guichet. Et c'est valable aussi pour les retraits en dehors des jours et des heures d'ouverture de l'agence postale. C'est une bonne chose pour nous», affirme, avec satisfaction, un usager rencontré sur les lieux. Ce DAB, installé à l'extérieur de ladite agence, permettra, à coup sûr, de désengorger cette structure, étant donné qu'elle est exiguë, malgré les derniers réaménagements dont elle a bénéficié. D’aucuns estiment que le nombre d'usagers étant en constante augmentation, la poste devrait mettre tous les moyens, humains et matériels, pour répondre à la demande grandissante des prestations postales. Avec la généralisation de la carte électronique de la poste, la plupart des usagers ne trouveront aucune difficulté pour utiliser le distributeur automatique de billets. Cependant, en dépit de cela, il y a un ce point crucial relatif aux détenteurs de la carte magnétique, qui ne savent pas utiliser le DAB, car étant illettrés. Ce qui n’arrange guère les choses pour eux. «Je suis détenteur d'une carte à puce de la poste, mais je ne sais pas l'utiliser. Seul devant cette machine, je ne peux aucunement retirer mon argent. Il faudra toujours quelqu'un qui pourra m'aider à le faire, quelqu'un de confiance quoi! Sinon, je préfère l'utilisation du chèque postal, c'est plus sûr et facile pour moi !», indique un ouvrier à la retraite.

Syphax Y.