Les stades d’Aït Aïssa Mimoun et Mizrana opérationnels

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Longtemps dépourvues d’infrastructures sportives, les communes d’Aït Aïssa Mimoun et de Mizrana, à l’instar des autres municipalités de la wilaya, ont enfin leur terrain de football. Deux stades flambants neufs dotés de pelouse synthétique 5e génération et homologués récemment par la ligue spécialisée. Donc, prêts à accueillir des rencontres de football cette saison. Une dotation qui ne sera pas sans réjouir la force juvénile des deux localités, en générale, et les jeunes footeux, en particulier. En effet, ces derniers qui recevaient depuis des années leurs adversaires hors de leurs bases, vont désormais pouvoir jouer chez eux et sur leur propre terrain. Une nouvelle donne qui allégera la mission, non seulement, aux joueurs qui auront à évoluer dans leur fief et devant leur public, mais aussi aux clubs qui éviteront de longs déplacements engrangeant des dépenses supplémentaires. Cela dit, ces réalisations constituent un soulagement des plus précieux et une bouffée d’oxygène pour ces associations sportives dont le budget de fonctionnement est des plus dérisoires. Pour rappel, avec ces deux nouveaux joyaux, la wilaya de Tizi-Ouzou compte à ce jour plus d’une trentaine de stades en tartan, en attendant bien évidement la réception des nouveaux projets en cours de réalisation, notamment le grand stade de 50 000 places, situé à Boukhalfa et dont les travaux sont en voie d’achèvement. Un record pour une wilaya qui ne comptait qu’un seul stade en gazon synthétique en 2009. Il s’agit du stade du 1er novembre.

S. K.