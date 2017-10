L’O Taourirt Mokrane affiche ses ambitions

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’Olympique Taourirt Mokrane est revenu avec les trois points de la victoire, la semaine passée, en battant (2 - 0) le FC Betrouna qui reste sur deux victoires de suite. Deux réalisations signées respectivement en seconde mi-temps par Hadid Mohamed (68’) et Koukou (80’). Après le nul concédé face à l’US Sidi Belloua, les gars de Taourirt Mokrane se sont rachetés de fort belle manière en damant le pion à l’un des favoris du groupe à l’accession en division honneur, en l’occurrence le FC Betrouna. Une victoire qui va permettre aux joueurs de l’OTM d’entrevoir la prochaine sortie face à l’US Tala Athmane sous de bons auspices. Une rencontre qu’abritera le stade de Tikobaine, vendredi prochain à 11 heures. Mais il faut faire attention de l’équipe chère à Arezki Houhèche (l’USTA), qui reste sur une victoire en dehors de ses bases. La bataille sera rude entre les deux équipes qui prétendent de jouer les premiers rôles cette saison. Mais avec le bon état d’esprit qui anime les joueurs de l’Olympique Taourirt Mokrane, un résultat positif ne devra pas leur échapper, même si en football, un match n’est jamais gagné d’avance. Cette équipe de Taourirt Mokrane qui a raté l’accession la saison écoulée, ne veut pas revivre le même scénario cette saison et veut faire le plein pendant cette première manche du championnat, dans le groupe B de cette division pré-honneur, en surclassant ses adversaires. Les gars de l’OTM veulent entrevoir, par la suite, la phase retour avec plus de confiance et d’assurance. Mais des résultats positifs s’imposent en dehors de leurs bases, s’ils veulent vraiment jouer la carte de la montée en division supérieure.

Massi Boufatis