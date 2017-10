Le DC Boghni et le CA Fréha qualifiés

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Les Juniors (U-19) du DC Boghni et les minimes (U-15) du CA Fréha se sont qualifiés le week-end dernier pour le prochain tour de la coupe d’Algérie édition 2017-2018. Les deux représentants de la Ligue de football de Tizi-Ouzou ont décroché leurs billets aux dépens de leurs homologues de l’ES Sour El Ghozlane. Les Montagnards se sont imposés par un but à zéro. Un score qui aurait pu être plus conséquent, au vu de la domination des jeunots de Boghni, plus entreprenants que leurs adversaires du jour. De leur côté, les jeunes Lionceaux d’Ath Djenad se sont qualifiés dans la série des tirs au but (4 - 2). Le match s’est soldé, dans son temps réglementaire, sur un score de quatre à quatre. Une belle empoignade à rebondissements, marquée par un festival de buts. À l’issue de cette rencontre, qui fut très plaisante à suivre, les jeunes poulains d’Omar Hammouchi ont longuement fêté leur qualification historique au second tour de Dame coupe. A signaler que les deux matchs, qui se sont joués au stade de Lakhdaria, se sont déroulés dans de bonnes conditions. Enfin, pour leur part, les cadets (U-17) de l’AC Yakouren n’ont pas réussi à franchir le cap de ce premier tour, en se faisant éliminer difficilement par l’Espérance de Sour El Ghozlane.

S. K.