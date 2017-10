«Sa réouverture est une priorité»

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le stade OPOW Rabah Bitat qui avait abrité pendant des saisons de grandes rencontres en championnat et en coupe d’Algérie est fermé depuis 2010 pour travaux de pose d’une toiture sur la tribune officielle et d’extension des gradins, en vue de porter leur capacité de 10 000 à 20 000 places.

La Dépêche de Kabylie : Le stade OPOW Rabah Bitat est fermé depuis 2010 et les travaux s’y

éternisent, où en est-on ?

Djamel Djender : Comme tout le monde le sait, les travaux étaient à l’arrêt depuis un bon moment. Mais dès notre arrivée, nous nous sommes attelée à les relancer. Malheureusement, la conjoncture économique que connaît le pays a fait que la deuxième partie du chantier a été gelée. En attendant un éventuel dégel de l’opération, nous avons lancé deux avis d’appels d’offres pour trouver des entreprises, mais ceux-ci furent infructueux. Néanmoins, nous avons trouvé une solution avec les autorités de la wilaya, sur instruction de monsieur le wali, de reprendre le chantier sur les fonds propres de la wilaya.

La pelouse est également très dégradée…

Oui, ce n’est hélas pas propre au stade de Bouira, c’est dû aux conditions climatiques. Avec le peu dont on dispose, à savoir des agents qui ne sont pas bien formés pour, je vous assure qu’on ne lésine sur aucun moyen et effort pour essayer de trouver des solutions pour entretenir la pelouse. Sur ce point, nous avons récemment tenus une rencontre avec le secrétariat général et le conseiller du MJS chargé des installations sportives. Il était question d’organiser des stages de formation au profit des agents spécialisés dans l’entretien des stades (pelouse, etc.), à raison de trois jours tous les deux mois. Il y a aussi le manque de matériels nécessaires et d’engrais, nous en avons fait part au MJS, nous attendons une réaction au même titre que les autres OPOW.

Plusieurs CSA nous ont fait part de leur désarroi concernant la subvention octroyée dans le cadre du fonds de wilaya jugée dérisoire et qui n’arrive pas dans les délais. Que faut-il faire pour y remédier ?

En tant qu’administration chargée du sport, on s’inquiète du devenir des clubs et leur situation beaucoup plus administrative que financière. Cette année est une année charnière, dans la mesure où déjà la cagnotte du fonds de wilaya réservée au sport a été réduite de sept millions de dinars. Ajoutez à cela le renouvellement des instances sportives pour un nouveau cycle olympique, chose qui a pris du temps, que ce soit à nous ou aux clubs. La réglementation en vigueur a changé, idem pour le statut des clubs appelés à se conformer aux nouvelles réglementations. Malheureusement, certains clubs ne sont, à ce jour, pas conformes à la nouvelle réglementation, nous sommes régis par la réglementation et tenus par des délais, au-delà d’une date fixe, aucun dossier ne doit être accepté. Si on appliquait cette directive à la lettre, on aurait, au grand maximum, cinq à six clubs conformes. Ceci dit, suite aux instructions de M. le wali, nous avons accordé une rallonge de deux semaines. Aujourd’hui, tout est entré dans l’ordre. Par ailleurs, comme le BS et le BP ne sont pas consistants, nous avons fait en sorte de rassembler les deux subventions pour en faire une seule cagnotte à dispatcher sur les CSA, le dossier est au niveau du cabinet de M. le wali. Le conseil de gestion de la wilaya sera tenu prochainement pour entériner les montants alloués à chaque club. A noter par ailleurs que les clubs de Football ont de la chance, les autorités de la wilaya prennent en charge, sur le budget de wilaya comme chaque année, les frais d’engagement, ce sera un greffe spéciale pour la LFWB au grand bonheur des clubs affiliés à la ligue et qui animent le championnat de wilaya

Votre commentaire concernant les CSA frondeurs?

La réglementation de la FAF est claire et on ne peut interférer et intervenir. Les clubs qui n’ont pas déposé de dossier dans les délais sont en principe systématiquement exclus du championnat. Néanmoins, nous avons fait un effort et saisi la FAF suite à notre entretien avec le président de la LFWB, M. Bakiri Nordine, ainsi que MM le wali et le P/APW, nous avons suggéré au président de la LFWB d’intervenir en faveur des clubs récalcitrants. Nous lui avons d’ailleurs transmis une requête, tout en souhaitant que le bureau fédéral accepte notre doléance, à savoir une dérogation pour permettre à ces clubs qui ne se sont pas engagés, de pouvoir le faire et entrer dans la championnat de wilaya 2017/2018.

Entretien réalisé par M’hena A