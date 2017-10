La préparation du RCR se poursuit

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le MOB poursuit sa préparation pour le match de vendredi prochain contre le RCR dans de bonnes conditions. À la reprise des entraînements, Biskri a essayé de remonter le moral des joueurs, en les incitant à tourner la page et ne penser qu’au prochain match afin de décrocher les trois points de la victoire et renouer avec les succès. Concernant l’effectif, Noubli, Soltane et Bentayeb, qui ont raté le dernier match à cause de blessures, ont repris avec le groupe et sont pris en charge par le préparateur physique pour être fin prêts vendredi, alors que Bencherif, qui s’est blessé à Tlemcen, a repris le plus normalement du monde avec le groupe. Le cas de Boucherit reste énigmatique car il n’a pas encore repris les entraînements et d’après certaines sources, le joueur serait interdit d’entraînement jusqu’à son audition par le conseil de discipline après le rapport déposé par le coach au niveau de la direction concernant sa sortie d’hôtel à Oran sans autorisation.

Z. H.