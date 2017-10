Naït Abbas remercié…

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Coup de théâtre à l’US Béni Douala, dont la défaite face à la JS Haï Djebel n’est pas passée sans conséquences. En effet, le coach en chef Naït Abbas Kamel, dit Djidji, a été remercié par la direction du club. Ce technicien, qui a été rappelé à l’intersaison pour prendre la barre technique, n’aura, donc, pas fait long feu au club. Il a été mis fin à ses fonctions, en raison des résultats enregistrés : trois victoires, deux défaites et un nul. Présentement, l’équipe est à la 4e place avec 10 points dans son compte et à quatre longueurs du leader, l’ES Ben Aknoun. La direction du club, à sa tête Hocine Ammam et le manager général Dahmane Azem, ont fait appel à un ex-coach de l’équipe, en l’occurrence Abdenour Hamici. A rappeler que c’est ce dernier qui a réussi à faire accéder le club en division national amateur. …

Le coach des gardiens aussi

Même l’entraîneur des gardiens de but, Nabil Mazari, a été démis de ses fonctions de la barre technique de l’US Béni Douala par les dirigeants du club. Un poste qui reste vacant pour le moment, mais qui ne tardera à être comblé par la venue d’un autre coach. Le nouveau driver Abdenour Hamici va, certainement, ramener avec lui un entraîneur des gardiens de but. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.

Massi Boufatis