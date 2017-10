«Se racheter contre le RC Relizane»

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le défenseur du MOB, Sofiane Baouali, parle dans cet entretien de la préparation de la prochain rencontre face au RCR et de leur adversaire du jour.

La Dépêche de Kabylie : Avec le recul, quel commentaire faites-vous sur la dernière

défaite concédée contre le WAT ?

S. Baouali: Honnêtement, on ne méritait pas de perdre vu notre bonne prestation, surtout en seconde période où nous avons dominé notre adversaire et créé beaucoup d’occasions, sans pour autant les concrétiser en buts. On manquait de l’efficacité devant les bois, chose qui peut arriver à n’importe quelle équipe. Le but encaissé lors des deux dernières minutes nous a un peu fait énormément mal. On doit faire avec et oublier ce match, tout en se concentrant sur le prochain.

En parlant du prochain match contre le RCR, comment se déroule la préparation ?

On n’a pas d’autres choix que de le gagner pour se racheter de la dernière défaite et garder notre place de leader. Concernant la préparation, elle se déroule dans de très bonnes conditions, avec une grande volonté des joueurs qui veulent renouer avec la victoire et redémarrer sur des bases solides pour hisser le club au sommet.

Avez-vous une idée sur votre adversaire du jour ?

C’est une équipe à prendre très au sérieux, car elle occupe la cinquième place. En plus des résultats techniques, ils ont gardé l’ossature de la saison écoulée à un joueur près. C’est un groupe qui pratique un beau football avec des individualités de qualités. De notre part, on fera tout pour gagner la partie pour la suite du championnat qui devient de plus en plus serré, avec l’affichage de certains clubs de leur intention de jouer à fond le championnat.

Les supporters se sont déplacés en force à Tlemcen et ils le feront encore vendredi pour vous soutenir. Un message à leur lancer…

On est très désolés pour la dernière défaite et on tâchera de se racheter vendredi prochain. On fera de notre mieux pour gagner le match.

Propos recueillis par Z. H.