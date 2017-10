Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

L’attaquant de la JSK, Steve Ekedi, revient dans cet entretien sur la défaite de son équipe face au MCA. Tout en défendant son équipier Redouani, le joueur revient sur les raisons de cet échec et évoque la préparation de son équipe en prévision du match de vendredi face à l’USB.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la reprise des entraînements?

Steve Ekedi : La reprise était un peu morose ce qui est normal après une contreperformance. Cependant, nous sommes concentrés sur le prochain match face à l’USB. On veut assurer la meilleure préparation possible et chercher la victoire au cours de cette rencontre.

Selon vous, quelles sont les raisons de cette défaite face au vieux club algérois ?

On a bien débuté le match, toutefois on a encaissé sur des erreurs individuelles ce qui nous a coûté la défaite. On a affronté une très bonne équipe du MCA qui a bien géré cette partie. On a tout fait pour revenir au score, mais en vain. Le match s’est joué sur des détails, mais à présent, on doit oublier cette contreperformance et se concentrer sur les prochains rendez-vous.

Votre équipier Redouani a été critiqué après sa faute sur le premier but…

On ne doit pas blâmer Redouani car la responsabilité est collective dans cette défaite. N’importe qui peut commettre des erreurs.

Après votre défaite face au MCA, ne pensez-vous pas que la victoire est impérative face à l’US Biskra ?

Absolument ! Le match face à l’US Biskra est très important et on veut bien le négocier. Certes la rencontre sera difficile, toutefois on fera tout pour glaner le gain du match et satisfaire nos supporters.

Sur un plan personnel, vous prétendez sûrement à marquer face à l’USB après l’avoir fait face à l’USMH….

Je travaille durement car je veux aider mon équipe lors de cette rencontre. Maintenant si l’occasion se présente, je n’hésiterai pas à mettre le ballon au fond des filets. On sait bien que nos supporters attendent beaucoup de nous et notre objectif est de les satisfaire.

Entretien réalisé par M. L.