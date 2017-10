«L’équipe se prépare dans de bonnes conditions»

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

En l’absence de Chay, c’est le coach adjoint Samir Djouder qui assure la préparation de l’équipe, en compagnie de Nassim Hamlaoui, Lounès Gaouaoui et le préparateur physique, Salim Zaabar.

Joint par nos soins hier au début d’après-midi, Djouder a parlé de plusieurs points concernant son équipe. D’emblée, il a parlé de la préparation de l’équipe, en disant : «Après la reprise d’avant-hier soir, nous avons organisé une autre séance d’entraînement ce matin (ndlr, hier matin). Nous avons longuement discuté avec les joueurs du dernier match face au MCA, et du prochain face à l’US Biskra. Les joueurs ont compris le message et travaillent d’arrache pied. La préparation se déroule dans de bonnes conditions.»

«Le retour de Boukhanchouche est une bonne chose»

Le meneur de jeu Salim Boukhanchouche a réintégré le groupe, hier matin, à l’occasion de la séance d’entraînement effectuée par son équipe et sera opérationnel face à l’US Biskra, après avoir raté le classico face au MCA. C’est ce que confirme Djouder, qui estime que le retour de Boukhanchouche est bénéfique : «Boukhanchouche a réintégré le groupe et sera opérationnel face à l’US Biskra. Son retour est une bonne chose pour l’équipe», a ajouté le coach adjoint.

«Je regrette l’absence de Benaldjia»

À propos de l’absence de Benaldjia vu qu’il est suspendu, l’adjoint de Chay dira : «Je regrette l’absence de Benaldjia et j’aurai souhaité qu’il soit présent lors du prochain rendez-vous face à l’USB, néanmoins on lui trouvera un remplaçant qui pourra apporter un plus.»

«On fera tout pour gagner face à l’USMB»

Concernant le match de vendredi prochain face à l’US Biskra, Djouder estime qu’il sera difficile, cependant il affirme que son équipe jouera avec la ferme intention de glaner les points de la confrontation : «Le match face à l’US Biskra sera très difficile, mais on fera tout pour gagner la partie et se racheter après la contre performance enregistrée face au doyen», a-t-il souligné.

«Nous espérons jouer devant des gradins archicombles»

Tout en préparant activement le match de vendredi prochain, Djouder souhaite la présence en masse des supporters pour soutenir l’équipe au cours de cette rencontre: «Certes on a perdu face au MCA samedi passé, mais on n’était pas mauvais en encaissant sur deux erreurs individuelles. Les supporters savent que l’équipe est en pleine reconstruction et a besoin du temps pour être plus performante. J’espère qu’ils se déplaceront en masse vendredi pour aider leur équipe face à l’USB. De notre côté, on fera tout pour leur dédier la victoire», a conclu Djouder son intervention.

Propos recueillis par Mustapha Larfi