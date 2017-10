La JSMB pour la confirmation

Par DDK | Il ya 39 minutes | 47 lecture(s)

Revigorés par leur précieux succès acquis lors de la précédente journée aux dépens de la JSM Skikda (2 - 1), la JSMB (5es, 11 points) aura à cœur de confirmer son réveil, demain, contre le MC Saida (8e, 10 points), pour rester dans le sillage des équipes du haut du tableau. L’écart étant de quatre unités sur le 3e au classement et un autre résultat positif face au MCS les galvaniserait davantage pour la suite du parcours, pour espérer négocier notamment les trois prochaines sorties dans de très bonnes conditions. Les partenaires du revenant Fouad Ghanem évolueront, en effet, trois fois de suite au stade de l’UMA, face successivement à l’ASMO, le MOB et le MCEE et c’est là que se joueront peut-être leurs chances d’accession en Ligue 1 Mobilis. Conscient de l’enjeu que représente le match de demain pour son équipe, le coach en chef Mounir Zeghdoud a exhorté ses joueurs à fournir le maximum d’efforts sur le terrain et à garder toute leur concentration pendant la partie, pour espérer piéger le MCS chez lui. Le driver béjaoui qui a beaucoup encensé ses poulains après leur brillante prestation contre la JSMS, croit dur comme fer qu’ils pourront encore se montrer réalistes et solidaires face à l’adversaire, pour préserver cet état d’esprit le plus longtemps possible. Néanmoins, le seul hic pour les Béjaouis, ce sont ces défections répétitives depuis le début de saison pour cause de blessures et de suspensions. Un état de fait qui a beaucoup pénalisé l’équipe jusque-là pour se répercuter négativement sur ses résultats techniques.

Une attaque décimée face au MC Saida

Rien que pour le rendez-vous de demain, le coach devra faire sans trois attaquants et non des moindres. Il s’agit de Moussi et Bensayeh, toujours aux soins, alors que Belgherbi, qui a fait un retour fracassant en compétition officielle contre la JSM Skikda, devra manquer à l’appel à cause d’une suspension d’un match automatique qu’il va devoir purger contre les Saidis. Autrement dit, les Béjaouis affronteront le MCS avec une ligne d’attaque décimée, où seuls Drifel et Ghanem seront aptes à prendre leurs places dans le onze de départ de Zeghdoud. Ce dernier a, d’ailleurs, beaucoup regretté l’absence de Belgherbi notamment, en nous déclarant : «On aurait aimé disposer de la totalité de notre effectif mais que voulez-vous, on sera contraint de trouver des solutions pour pallier ces défections, notamment celle de l’attaquant Belgherbi qui retrouve toute sa forme ces derniers temps. En dépit de tout cela, on ira à Saida avec l’intention de négocier au mieux ce rendez-vous contre le MCS, pour confirmer notre dernier succès.»

B. Ouari