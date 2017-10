«Le RCR est à prendre très au sérieux»

Par DDK | Il ya 39 minutes | 51 lecture(s)

L’entraîneur du MO Béjaïa, Mustapha Biskri, parle dans cet entretien du prochain match de son équipe face au RC Relizane, programmé pour demain.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du prochain match contre le RCR ?

M. Biskri : Malgré la défaite de la semaine dernière, les joueurs affichent une bonne volonté pour préparer le match de vendredi, et tant mieux pour l’équipe qui doit réagir positivement pour renouer avec la victoire. Pour la préparation, elle se déroule dans de bonnes conditions, tout en axant le gros du travail sur le volet psychologique pour apaiser l’esprit qui peut être affecté après un échec, et Hamdoulillah tout le monde adhère à notre action.

Quel commentaire faites-vous sur le RCR ?

C’est une équipe à prendre très au sérieux car elle renferme de très bons éléments. Il ne faut pas oublier que la saison écoulée, le RCR pratiquait le meilleur football de la ligue 1 et il a gardé presque 80% de son effectif. Donc, ça sera difficile pour les deux équipes mais on tâchera de trouver le moyen et la meilleure manière pour gagner la rencontre et remettre le club sur une courbe ascendante.

Un message aux supporters…

J’espère qu’ils seront nombreux demain pour nous soutenir et de notre part, on fera de notre mieux pour leur procurer de la joie. Les supporters sont l’âme du club et ils doivent le préserver en soutenant les joueurs tout au long de la partie, avec une correction exemplaire car le championnat est encore long et peut nous réserver des surprises.

Propos recueillis Par Z. H.