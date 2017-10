Le MO Béjaïa pour le rachat

Par DDK | Il ya 38 minutes | 31 lecture(s)

Les joueurs du MOB affronteront, demain à 17h, le RC Relizane au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa, pour le compte de la 8e journée de la Ligue 2 Mobilis.

La préparation de ce match se déroule dans de très bonnes conditions, malgré la défaite du week-end dernier contre le WAT qui n’a pas vraiment affecté le moral des joueurs qui ont bien reçu le message du coach lors de la reprise des entraînements. Biskri a incité ses joueurs à oublier le WAT et ne se concentrer que sur la prochaine rencontre contre le RCR. Les camarades de Rahal seront, donc, dans l’obligation de vaincre le RCR pour se racheter du dernier faux pas concédé, après six matchs sans défaites et garder cette place de leader, surtout que le résultat du match JSMS - ASAM intéresse beaucoup les Béjaouis, car en cas d’un résultat nul, les Crabes seront seul leader avec deux points d’avance. Concernant l’effectif, cette rencontre sera marquée par le retour de Soltane, Noubli et Bentayeb qui ont raté le dernier match à cause de blessures, alors que Boucherit sera le grand absent, car il n’a pas encore repris les entraînements. Mustapha Biskri fera sûrement confiance à Bentayeb comme milieu récupérateur et alignera d’entrée Noubli en pointe, alors que Soltane sera un joker entre ses mains. La direction a décidé de jouer à fond la carte de la motivation financière et il se peut que les joueurs empochent la prime du CABBA (10 millions) avant vendredi, chose qui va booster les joueurs à aller de l’avant pour décrocher les trois points. Les supporters veulent continuer à jouer leur rôle de douzième homme et ils promettent d’envahir les gradins du stade de l’UMA pour encourager leur équipe.

Z. H.