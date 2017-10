Faux pas interdit pour les Canaris

Par DDK | Il ya 39 minutes | 40 lecture(s)

La JS Kabylie recevra l’US Biskra, demain à 16 heures, au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, pour le compte de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis.

Battue par le MCA lors de la précédente journée, la JSK n’aura pas le droit à l’erreur demain face au nouveau promu de la ligue 1. C’est ce que sait très bien le coach adjoint, Samir Djouder, qui mise sur une belle réaction de ses joueurs pour réaliser la victoire lors de cette rencontre. «Le match face à l’US Biskra est important pour nous, pour la suite du parcours. La rencontre sera très difficile, toutefois on doit gagner la partie pour se racheter après la défaite concédée face au MCA. Les joueurs sont concentrés sur leur sujet et feront le maximum pour glaner le gain du match», a déclaré le coach adjoint Djouder, qui a préparé l’équipe en l’absence de Chay, qui rentrera au pays aujourd’hui. Ainsi, les Canaris veulent renouer avec les victoires pour se réconcilier avec leurs supporters. Côté effectif, le staff technique kabyle aura devant lui plusieurs choix pour composer son 11. À part l’attaquant Mehdi Benaldjia qui est suspendu, tous les autres éléments sont aptes pour la confrontation. Cela donnera le choix au staff technique kabyle qui utilisera toutes ses cartes gagnantes au cours de cette rencontre. Les joueurs promettent de tout faire pour s’offrir l’USB et ajouter trois autres points à leur actif.

Ultime séance aujourd’hui

Les Kabyles effectueront une dernière séance d’entraînement aujourd’hui au stade du 1er novembre, avant d’affronter l’USB demain après-midi. Le staff technique kabyle annoncera la liste des joueurs concernés par le match à l’issue de cette séance. À signaler que les Canaris rentreront ce soir en regroupement, en prévision du match de demain. De son côté, le staff technique fera de son mieux pour assurer la plus grande concentration à ses poulains en prévision de ce match.

M. L.