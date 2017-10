Baptême de feu pour l’US Sidi Ayad et l’ASTI Darguina

Par DDK | Il ya 39 minutes | 35 lecture(s)

C’est demain que sera donné le coup de starter du second palier de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa, avec le déroulement de la première journée. Un groupe qui sera composé cette saison de 13 équipes, soit 4 équipes de plus que la saison passée. Un début qui sera marquée par la participation de l’US Sidi-Ayad qui fera son baptême de feu en championnat de wilaya. Les hommes du présidant Karim Tala Ighil, qui recevront pour cette première le BC El Kseur au stade de Timezrit, se disent décidés à débuter le championnat par un succès. Les poulains de Boulaincer ont intérêt à se méfier des poulains de Rabah Kasdi qui affichent la bonne santé, et qui se présenteront sur le terrain avec un moral d’acier. L’ASTI Darguina qui fera également son baptême de feu, accueillera le WA Felden qui a brillé lors de l’exercice précédent. Habituellement, c’est les équipes hôtes qui bénéficient des faveurs des pronostics, à l’image de la JS Tameridjet qui accueillera l’IRBB Bouhamza, de la JS Béjaïa favori dans son empoignade face à l’O M’cisna, mais cela n’empêche pas de prévoir des surprises. L’ES Ighil Ali, l’autre nouveau sociétaire de ce palier, aura comme adversaire une vieille connaissance, l’O Feraoun. Enfin, l’US Beni Mansour qui a échoué sur le fil lors du précédent exercice, entend entamer la saison par la meilleure des façons, à savoir une victoire devant le NRB Semaoun.

S. H.