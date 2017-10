Quinze formations pour un sésame

Par DDK | Il ya 39 minutes | 29 lecture(s)

Le coup d’envoi du championnat de la division honneur de la ligue de Béjaïa sera donné, demain, à l'occasion de la première journée, après une intersaison qui a duré plus de trois mois. Quinze équipes seront, donc, sur la ligne de départ avec, chacune, des objectifs différents. Si certaines formations joueront pour l'accession, d'autres viseront des places honorables au classement, tandis que d'autres clubs, eu égard à leurs effectifs et à la modestie de leurs moyens financiers, joueront pour éviter la relégation. L’exercice 2017/2018 sera marqué par la présence de trois nouvelles formations, les deux promus, la JSB Amizour et le CRB Aït R’zine ainsi que l équipe reléguée l’Olympique d’Akbou. Ce qui est sûr c’est que toutes les équipes engagées s’apprêtent à livrer une rude bataille. Selon les spécialistes, pas moins de huit clubs (le RC Seddoik, SRB Tazmalt, SS Sidi-Aïch, JSI Ouazzoug, NC Béjaïa, CRB Aokas et l’O Akbou affichent clairement leurs ambitions pour aller chercher cette place au soleil. Mais entre le vœu des uns et des autres, la vérité du terrain fait toujours la différence. Pour cette première journée, la JSB Amizour reçoit l’équipe de la Protection civile, alors que le SRB Tazmalt sera en déplacement à Taskriout où elle affrontera le NBT local. De son côté, le revenant de la Régionale 2, l’O Akbou, débutera ce nouvel exercice à domicile face à l’AS Oued Ghir. Pour sa part, l’AS Taâssast devra se tenir sur ses gardes avec la réception de SS Sidi-Aïch. Le NC Béjaïa affrontera le CRB Souk El Tenine dans une rencontre entre vieilles connaissances, tout comme la JS Ighil Ouazzoug, auteur d’un bon parcours la saison passée, qui effectuera un périlleux déplacement du côté du Cap pour croiser le fer avec le CRBA local qui compte lui aussi faire bonne figure. Enfin, la rencontre RC Seddouk - ARB Barbacha est reportée à une date ultérieure en raison de la participation du RCS au second tour régional de la coupe d’Algérie, prévu samedi face à l’OS El Kseur. Le CRB Aït R’zine est exempt pour ce premier round.

Samy. H