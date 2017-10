US Tala Athmane - O Taourirt Mokrane, l’attraction du jour

Par DDK | Il ya 38 minutes | 33 lecture(s)

C’est demain aussi que débutera la 4e journée du championnat pré-honneur de Tizi-Ouzou avec le déroulement de dix rencontres. Dans le Groupe A, le DC Boghni, qui reste sur une victoire hors de ses bases, ne devrait pas rater l’aubaine d’engranger sa seconde victoire à l’occasion de la réception de la JS Aït Yahia Moussa. Pour sa part, le FC Aït Zaim affrontera la JS Mechtras. Un match entre deux formations qui feront tout pour engranger une première victoire. Dans le groupe B, le choc de la journée opposera, au stade de Tikobaïne, l’US Tala Athmane à l’O Taourirt Mokrane. Deux adversaires qui affichent de grandes ambitions et qui joueront pour la confirmation. De son côté, le leader du groupe, l’US Bouhinoun, auteur d’un sans-faute jusque-là, recevra la JS Aït Ananne au stade de Tizi-Rached. Dans le groupe C, c’est le match qui opposera, à Mekla, l’US Djemaâ Saharidi au NA Redjaouna qui constituera l’affiche du jour. Cette rencontre sera un test pour les gars de Redjaouna qui cumulent deux victoires et qui auront à se situer sur leurs capacités face à un adversaire qui court derrière son premier succès. Les autres matchs prévus pour demain après-midi ne seront pas sans intérêt, notamment le derby qui opposera l’US Mizrana, qui jouera pour la première fois sur son stade, à son voisin de la JS El Kelaâ.

S. K.