La JS Azazga en péril à Aïn Djasser

Après avoir concédé un match nul lors de la précédente journée au stade Tirsatine face à l’OMR El Annasser (2 - 2), la JS Azazga est appelée à effectuer un périlleux déplacement, demain vendredi, chez le CRB Aïn Djasser.

Un match qui rentre dans le cadre de la 6e journée du championnat inter-régions du groupe Centre-est. La rencontre revêt une grande importance pour les Azazguis, s’ils veulent éviter la dégringolade au classement. Occupant la 11e place avec seulement cinq points, les coéquipiers de Halit M’henna sont appelés à ne pas rater cette sortie et de faire tout leur possible pour arracher un bon résultat et pourquoi pas la victoire. Mais ce ne sera assurément pas facile devant une équipe d’Aïn Djasser qui tentera de rectifier le tir de son dernier échec à Sétif face à l’USMS, où elle a perdu sur le score de deux buts à un. Le CRBAD attend en effet de pied ferme les partenaires de Benmokhtar Khaled et ne compte pas laisser lui échapper la mise. Mais les Azazguis sont décidés à ne pas revenir bredouilles. Ils sont décidés à remonter la pente. De son côté, le MB Bouira aura une mission difficile chez le FC Bir El Arch, mais il croit en sa belle étoile et tentera de se ressaisir de son faux pas enregistré face au SA Sétif la semaine dernière où il a fait 0 à 0. Les camarades de Saidoune Mohamed Amine sont animés d’une grande volonté pour arracher un résultat positif, pour gagner quelques marches au classement. Les autres rencontres de cette journée seront aussi palpitantes, telle celle qui va opposer le SA Sétif à l’AS Bordj Ghedir ou celle qui mettra aux prises le Hydra AC et le DRB Baraki. Le CRB Ouled Djellal tentera de reprendre son fauteuil de leader lors de la réception de l’IRB Aïn Lahdjar, alors que l’OMR El Annasser sera appelé à confirmer face à l’IRB Berhoum. De son côté, le NRB Ouled Derradj affrontera l’USM Sétif dans un choc qui promet. Tous ces matchs sont prévus demain à 15h, mis à part le match qui mettra aux prises le MB Hassi Messaoud et le CA Kouba qui débutera à 11h du matin.

Massi Boufatis