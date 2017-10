OS El Kseur - RC Seddouk, un chaud derby !

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Le stade de Timezrit abritera, cet après-midi, le derby qui mettra aux prises l’OS El Kseur qui évolue en Régionale 2 et le RC Seddouk sociétaire de la division Honneur de la ligue de Béjaïa, dans le cadre du second Tour Régional de la Coupe d’Algérie qui polarisera certainement l’attention des sportifs de la vallée de la Soummam puisqu’il opposera deux voisins dans une chaude explication, placée sous le signe des retrouvailles. On s’attend donc à un big match qui drainera certainement beaucoup de monde à l’occasion de ce derby prometteur. Il est évident que la tâche ne sera pas du tout aisée pour les deux formations qui aborderont respectivement ce rendez-vous avec la ferme intention de se qualifier au prochain Tour, même si la coupe d’Algérie n’est pas leurs objectifs, mais essayer d’aller le plus loin possible. Un match où chaque équipe tentera d'arracher la qualification au prochain Tour Régional. Les olympiens feront de leur mieux pour battre les verts de Seddouk, mais ces derniers qui ont éliminé lors du Tour précédent le pensionnaire de la Régionale 1, la JS Tichy, veulent retenter le coup et s'offrir les olympiens.

JS Akbou - US Soummam, pour le rachat

En plus de cette grosse affiche entre le RCS et l’OSEK, le stade Larbi Touati d’Amizour abritera également une autre rencontre impliquant deux équipes de la même wilaya. Il s’agit de la JS Akbou et l’US Soummam. Deux équipes qui restent sur un revers en championnat. Le duel sera certainement serré et indécis, car chaque équipe tentera de renouer avec le goût de la victoire, pour rebooster son moral. Pour les Akbouciens, le temps est à la remise en question, après un timide début de championnat qui a vu les coéquipiers de Lardjene n’engranger qu’un seul point sur neuf possibles. Ce rendez-vous est, donc, l’occasion de se relancer. Mais force est de reconnaître que leur mission ne sera pas aisée face à un onze de l’US Soummam désireux de se racheter de sa dernière déconvenue face au voisin Gouraya. C’est là une confrontation entre deux formations blessées dans leur amour-propre qui voudront, coûte que coûte, mettre à profit cette rencontre pour se requinquer. Qui aura le dernier mot ? Réponse cet après-midi.

CRB Tizi-Ouzou - USMD Ben Khedda : la grande explication

Le stade Tirsatine sera le théâtre d'une chaude empoignade pour le compte du deuxième Tour Régional de la coupe d'Algérie. Une rencontre qui mettra aux prises deux équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou et qui évoluent en Régionale1, en l'occurrence l'ES Azeffoun et l'Olympique Tizi Rached. Un match où le mot d'ordre n'est autre que la qualification au troisième et avant dernier Régional de dame coupe. Les supporters des deux équipes vont certainement se déplacer cet après-midi à Azazga pour encourager leurs favoris et ce, dans le but de les pousser à arracher le billet qualificatif au prochain Tour. Les Marins comme les Olympiens veulent se frayer une place au prochain Tour Régional, mais seul le terrain qui va trancher l'heureux lauréat. Alors, qui aura le dernier mot l'ES Azeffoun ou l'Olympique Tizi Rached? On le saura à l'issue de ce choc entre deux équipes qui se connaissent parfaitement.

Samy H, Z. Ait Hamouda et Massi B.