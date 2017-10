AC Yakouren - ES Assi Youcef, la première place en jeu

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

La 4e journée de la division honneur et pré-honneur du championnat de Tizi-Ouzou se poursuivre encore aujourd’hui, avec sept rencontres au menu. Dans la division honneur, le leader, l’ES Assi Youcef effectuera un long déplacement chez son dauphin, l’AC Yakouren. Une empoignade qui constituera un véritable test pour les deux formations. En effet, avec, d’un côté, les gars d’Assi Youcef, auteurs d’un sans faute avec trois victoires de suite en autant de matchs disputés et, de l’autre côté, une formation de Yakouren qui jouera le tout pour le tout, avec la ferme intention de déloger son adversaire du jour et de s’emparer à l’occasions les commandes au classement. La partie promet de chauds débats avec deux vis-à-vis qui ne se feront sans doute pas de cadeau sur le rectangle vert.

Aït Bouadou pour la confirmation

En pré-honneur, dans le groupe A, les regards seront braqués sur le stade d’Aït Bouadou, où la formation locale de l’ASAB accueillera l’IRB Souk El Tenine dans un match qui s’annonce assez corsé pour les deux antagonistes du jour, notamment les visiteurs avides d’effacer le naufrage subi le week-end dernier à domicile. Un pari qui ne sera pas facile face à une équipe d’Aït Bouadou qui affiche plutôt la bonne santé en ce début de saison. Pour sa part, la JS Tadmaït ne devrait pas laisser filer l’aubaine d’aligner un troisième succès, à l’occasion de la réception de l’OS Maâtkas. Un invité dont les Tadmaïtis devraient néanmoins se méfier pour éviter de caler. À Frikat, l’AS Imazgharen semble bien parti pour confirmer sa victoire acquise hors de ses bases lors de la précédente journée, en recevant cette fois-ci l’AC Tirmitine.

La JS Durdjura et l’US Sidi Belloua en appel

Dans le Groupe B, le stade Oukil Ramdane abritera un derby entre l’O Timizart Loghbar qui peine à décoller en ce début de saison, et l’US Sidi Belloua qui voyage plutôt bien. Un match qui promet d’être fortement disputé, donc intéressant à suivre. Pour sa part, la nouvelle équipe d’Abi Youcef, la JS Djurdjura qui a le vent en poupe, ira rendre visite à l’ES Aït Ouaneche qui se cherche encore en ce début de saison. À Makouda, l’Olympique de Makouda qui n’a pas encore goûté au succès, recevra le FC Betrouna, un invité difficile à manier en dépit de sa dernière déconvenue à domicile face à l’O Taourirt Mokrane.

S. K.