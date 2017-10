Béni Douala décidée à stopper le leader

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Cette septième journée du Groupe Centre de la DNA sera marquée par le choc entre l’US Béni Douala (3ème) et le leader, l’ES Ben Aknoun.

Quatre points séparent les deux antagonistes, ce qui signifie clairement que les coéquipiers de Hadiouche dont les dernières contre-performances sont qualifiés, dit-on, de médiocre avec pour conséquence la perte de la première marche du podium, n’ont plus droit à l’erreur et doivent stopper cette spirale de mauvais résultats. Avec le soutien de leur formidable public, ils vont à coup sûr jouer la prudence pour sortir vainqueur, une victoire qui leur permettra de réduire l’écart et repartir du bon pied. Mais attention à l'ESBA, un promu aux dents longues qui a déjà prouvé qu'il voyage bien. C'est donc le suspense entre les deux meilleures attaques du groupe. C’est l’occasion pour les camarades de Saidani de faire valoir leur potentiel et tenter, aujourd’hui, de faire subir au leader sa première défaite de la saison. Sevrés de victoire depuis deux matchs, les supporteurs de la formation de Beni Douala s’attendent à voir leur favori renouer avec le succès avec la réception de l’ESBA dans une rencontre que les poulains de Bendif espèrent remporter, pour mettre ainsi fin au signe indien qui les poursuit depuis quelques semaines. À cet effet, les hommes de Hocine Amam se sont bien préparés pour aspirer à une victoire dans ce match «à six points» pour se rapprocher de la pole position. Seulement, l’adversaire du jour n’est autre que le leader, l’ESBA, qui jusque-là reste invaincu avec au compteur 4 matchs gagnés et deux nuls (14 points au total). C’est dire que les poulains de Mana carburent à plein régime et comptent défendre crânement leur acquis.

Opération rachat pour Lakhdaria

Une rencontre que suivra avec intérêt le CR Beni Thour qui se rendra à Lakhdaria pour croiser le fer avec l’IB Lakhdaria. Après avoir essuyé une courte défaite, la journée précédente, face à la formation d’Enemra, l’IBL reçoit sur la pelouse les sudistes du Chabab de Beni Thour en position de dauphin ne doit en aucun cas rater cette rencontre, à domicile, s’il veut se relancer et espérer jouer les premiers rôles. Pour ce faire, le nouveau coach Mohamed Belaredj ambitionne de gagner, ce qui permettrait à son équipe de se racheter auprès des supporters, ainsi signer son premier succès à la tête du club et nourrir des ambitions, même si ce ne sera pas facile face à une formation qui pourrait créer la surprise. Mais Lakhdaria a des atouts à faire valoir comme il l’a si bien montré lors de la première journée de la phase retour devant Magra, l’IBKEK et Dar El Beida.

Amizour appelé à confirmer

Après avoir brillamment disposé largement du MB Rouissat le week-end dernier, les Unionistes d’Amizour dont le moral est gonflé à bloc se sont rendu ce vendredi à Reghaia pour croiser le fer avec le NARBR dans son antre même, soit une équipe en haut du tableau, ce qui doit inciter les coéquipiers d’Akrour à se montrer à la hauteur pour confirmer le renouveau quoique ce ne sera pas facile face à un adversaire difficile à manier à domicile. Actuellement en mauvaise posture, les Rouge et Noir d’Amizour entendent gagner afin d’améliorer leur position et se rapprocher encore plus des équipes de tête sauf que pour y arriver, ils doivent enchaîner de bons résultats. Pour les autres rencontres, le derby de la Mitidja opposera deux ex- pensionnaires de la Ligue 2, le WA Boufarik et le RC Arbaâ. Pourtant, ces deux formations n’ont pas séduit lors des six premières journées de championnat. Les deux équipes veulent gagner les points de ce derby de la Mitidja qui est joué à huis clos. À Magra la rencontre devrait, a priori, être plus équilibrée entre le NC Magra et la JS Djidjel. De son côté, le CRB Dar Beida a l'avantage d'évoluer chez lui face à la JS Hay Djabel. Mais ce n'est pas gagné d'avance devant cette équipe de la montagne capable de fausser tous les calculs. Alors que la lanterne rouge, le MB Rouissat, fera le maximum pour vaincre le WR M’Sila dans un match à huis clos. Ceci ne devrait pas constituer un handicap pour les sudistes, afin d’enregistrer leur première victoire de la saison.

Samy H.