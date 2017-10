«On n’a pas à me condamner après un mois de travail»

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Intervenant hier matin sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale, le président de la JSK, Hamid Sadmi est revenu sur certains points concernant son club. L’intervenant est, en effet, revenu sur les critiques acerbes dont il fait l’objet ces derniers jours, à l’image du projet d’investissement des Italiens qui tarde à voir le bout du tunnel, le problème des salaires des joueurs qui n’ont pas encore été versés,… D’emblée, le président du directoire kabyle s’est défendu, après que sa gestion a été critiquée par le comité des supporters et certains membres du conseil de surveillance : «Je ne comprends pas pourquoi ceux qui se montrent choqués par ma gestion n'ont rien dit au début. On n’a pas à me condamner car j’ai pris le club depuis un mois et demi seulement. J’ai hérité d’une situation difficile et des problèmes complexes et j’ai besoin de temps pour pouvoir les régler», a déclaré Sadmi. À propos des salaires non versés aux joueurs, le président Sadmi avoue que le club leur doit de l’argent : «C’est vrai les joueurs ne sont pas encore payés, mais ils sont au courant de la situation du club. À présent, ils sont concentrés sur leur boulot et je n’ai aucun problème avec eux», a ajouté le président kabyle.

«Je ne peux pas m’engager sans les documents nécessaires»

et tout ce qui se dit sur ce sujet, Sadmi a affirmé : «Les Italiens m’ont promis de m’aider. Cependant, je suis un légaliste et je ne peux pas m’engager sans les documents nécessaires. On s’est entendus de créer une société sportive mixte lors des précédentes journées, et je vais rencontrer le conseil sportif de Fabro qui apportera une lettre du groupe italien», a ajouté Sadmi sur cette question.

«L’ouverture du capital n’est pas une simple opération»

Interrogé sur le projet du partenariat avec les Italiens Concernant l’ouverture du capital, Hamid Sadmi estime que cette opération a toute une procédure à suivre : «Pour l’ouverture du capital ce n’est pas une simple opération. Il faut toute une procédure juridique et administrative qui prend du temps», dira Sadmi. À propos des objectifs de la JSK, Sadmi a affirmé qu’il ne peut pas faire de fausses promesses aux supporters. «Je ne peux pas promettre des titres aux supporters car l’équipe est très jeune et elle est en pleine reconstruction. Chay a signé un contrat de 18 mois et l’équipe a besoin du temps pour qu’elle puisse jouer les titres», a conclu Sadmi son intervention.

M. L.