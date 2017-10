Les Kabyles dans le doute

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

La JSK a concédé, hier, un nul vierge à son adversaire, l’US Biskra, au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, pour le compte de la 9e journée de la Ligue I Mobilis.

Un résultat qui a suscité l’ire des supporters kabyles qui n’ont pas hésité à crier leur colère à vive voix en face des joueurs et surtout du nouvel homme fort du club, Hamid Sadmi, traités de tous les noms d’oiseaux à la fin de la rencontre, allant jusqu’à exiger son départ, lui qui n’a pas réussi, à leurs yeux, de remettre le club sur rails deux mois après son intronisation à la place de Hannachi. C’est d’ailleurs la première fois depuis son installation à la tête de la JSK que les supporters s’en prennent ouvertement au nouveau président, eux qui disent vouloir quelqu’un qui ramènera un plus à l’équipe, notamment sur le plan financier. Car, de l’avis de la majorité des supporters, la mauvaise prestation de l’équipe lors des derniers matchs est aussi à chercher dans la crise que vit le club depuis plusieurs mois. Non régularisés depuis plus de six mois pour certains, les camarades de Malik Raiah n’ont plus, il faut le reconnaitre, cette envie de se battre sur le terrain, d’où leurs prestations médiocres y compris à domicile. Et ce fut le cas lors de la rencontre d’hier où les joueurs de la JSK ont fait preuve d’une certaine fébrilité qui faillit leur coûter cher, notamment en fin de match où les attaquants de l’US Biskra ont raté deux occasions nettes d’ouvrir la marque et rentrer ainsi chez eux avec la totalité du gain. En effet, face à un onze de la JSK, fébrile dans les trois compartiments notamment en attaque et en milieu, ce sont les camarades du toujours jeune gardien de but, Si Mohamed Cedric, qui ont raté les occasions les plus nettes, notamment en deuxième période. La première suite à un coup franc botté par Okbi et qui a vu heureusement le gardien de la JSK Asselah le dévier miraculeusement en corner, ensuite c’est l’attaquant de l’USB, Si Abdellah, qui a failli faire mouche dans les ultimes secondes d’un match que les joueurs de la JSK ont raté sur toute la ligne, au grand désespoir de leurs fidèles supporters qui commencent vraiment à s’inquiéter pour l’avenir de leur équipe, qui enregistre à l’occasion son troisième semi-échec à domicile.

Chay : «Il ne faut pas s’alarmer»

Un autre semi-échec qui confirme, on ne peut mieux, la baisse de régime des hommes de Jean-Yves Chay, ces dernières journées, eux qui restent sur une seule victoire en quatre matchs, enregistrée lors de la 7e journée contre le DRBT ( 1-0), contre deux défaites à l’extérieur face à l’USMBA ( 4-1) et au MCA ( 2-1). En dépit de ce semi-échec, le coach Jean Yves Chay, tout en affichant sa déception à l’issue de la rencontre d’hier, n’a pas voulu se montrer alarmiste : «C’est vrai que nous sommes déçus par ce nul à domicile d’autant plus que les joueurs étaient décidés à renouer avec la victoire surtout après la défaite chez le MCA. Mais j’avoue que la tâche n’a pas été facile face à une bonne et accrocheuse équipe de Biskra qui a failli même nous surprendre en fin de match. Toutefois, il ne faut pas s’alarmer et je suis certain que la JSK va encore s’améliorer au fil des matchs, d’autant plus que nous disposons d’un bon groupe de jeunes pétris de qualité et surtout j’ai noté avec satisfaction une nette amélioration dans le fond de jeu, ce qui augure d’un meilleur avenir», déclarait le technicien français. Une déclaration qui ne risque pas de convaincre les supporters du club le plus titré du pays, lesquels pensent qu’au rythme où vont les choses la JSK ne risque pas de sortir la tête de l’eau de sitôt, d’autant que lors de la prochaine journée, les Canaris iront rendre visite à l’ES Sétif, un adversaire qui carbure à plein régime, en témoigne sa victoire, hie,r chez le MC Oran (2-1). M. L.

Les résultats

JSK 0 – USB 0 PAC 2- USMH 3 MCO 1- ESS 2