Les Béjaouis Tarchount et Boumedjmadjene s’illustrent

Le rideau est tombé sur le dernier championnat du monde de Yoseikan Budo que la Tunisie a accueilli, les 21 et 22 octobre derniers, avec la consécration des deux athlètes Béjaouis, sociétaires de l’ES Béjaïa, il s’agit de Mustapha Tarchount qui s’est offert une médaille d’argent et de Zohra Boumedjmadjene qui a décroché une médaille de bronze. Mustapha Tarchount (-70kg) a été battu en finale par le tunisien Houssam Barhoumi aux points, alors que Zohra Boumedjamadjene (-62kg) a été battue en demi finale par la tunisienne Intissar Bendhief et s’est contentée de la médaille de bronze. Signalons que l’Algérie s’est classée à la 4ème place et a décroché 10 médailles (une en or, 5 en argent et 4 en bronze), alors que la première place est revenue au pays hôte, la Tunisie, avec 13 médailles (7 en or, 2 en argent et 4 en bronze), dans ce championnat du monde qui a vu la participation de 70 athlètes venus de 12 pays. Les médaillés algériens sont respectivement, Mouloud Bennouar (Or, -85kg), Djamel Ait Amar (Argent, -60kg), Fouad Kellakh (Argent, -65kg), Mustapha Tarchount (Argent, -70kg), Sarah Achouri (Argent, -62kg), Nessma Boudjerida (Argent,+72 kg), Islem Ighilagha (Bronze,+85kg), Abderahmane Elouchefoune (Bronze ,-75kg), Boumedjmadjene Zohra (Bronze, -62kg) et Lydia Hassaine (Bronze, +72kg). Avec ces probants résultats, les autorités locales et les responsables du sport au niveau de Béjaïa devraient se pencher sérieusement sur cette discipline en offrant aux athlètes un minimum de prise en charge et au club de l’ESB une subvention adéquate à la hauteur des résultats récoltés, car la patte existe et il suffit juste d’un peu plus de moyens pour récolter des résultats encore meilleurs.

Z. H.