Les clubs frondeurs réintègrent le championnat

Par DDK | Il ya 1 heure | 42 lecture(s)

Après un bras de fer qui a duré près de deux mois, cinq clubs frondeurs ont officiellement rejoint le championnat de wilaya de Bouira de football. Il s’agit de l’OC Adjiba, l’ASC El Hachimia, le DRB Kadiria, le CR Bouderbala et l’IRB Esnam. Ces derniers s’ajoutent au 15 déjà engagés pour former désormais 20 clubs. Selon toute vraisemblance, le championnat verra la formation de deux groupes de dix équipes chacun, avec une seule division, Honneur. En attendant, le bureau de la ligue a donné aux clubs récalcitrants, un ultimatum d’une semaine pour compléter leurs dossiers et de régler une partie des arriérés entre amende et pénalités de retard comme entendu entre les deux parties. Pour rappel, les clubs frondeurs qui menaient leur action depuis septembre dernier, allant jusqu'à voir avec le wali, le P/APW pour demander plus de moyens. De son coté, le président de la LFW de Bouira, Nordine Bakiri, avait à chaque reprise déclaré que la ligue qu’il présidait n’avait exclue aucun club, qu’il ne faisait qu’appliquer le règlement en vigueur émanant du bureau fédéral. Par ailleurs, le bureau de la ligue tiendra sa réunion courant cette semaine pour la répartition des groupes et tracer un programme définitif ainsi que la date du début de championnat qui débutera selon toute vraisemblance le weekend prochain, les 4 et 5 novembre.

M. A.