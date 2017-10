Encore un nul pour les Bouiris

Par DDK | Il ya 1 heure | 42 lecture(s)

Après son match nul à Sétif, avant-hier vendredi, face au CRB Ouled Derradj (1 - 1), le MB Bouira qui n’a certes, à ce jour, pas perdu de match, ne se démarque plus et cumule un cinquième match nul de suite, le troisième ramené en déplacement. Encore une fois, le MBB aurait pu revenir avec les trois points de la victoire. Après avoir mené au score, au début de la seconde mi-temps, suite au but inscrit par Billali qui retrouve enfin la direction des filets, le MBB s’est fait rattraper dans le temps mort, où l’équipe locale a réussi à remettre les pendules à l’heure. Désormais, le MBB occupe la septième place avec huit points, (une victoire et cinq matchs nuls), à huit points du leader, le Hydra AC, qui occupe la première place avec 16 points, qui sera son prochain adversaire du troisième Tour Régional de la coupe d’Algérie prévu le weekend prochain. Les deux équipes ont eu déjà à se rencontrer lors de la troisième journée du championnat au stade de Bouira dans une rencontre qui s’est terminée sur le score vierge de zéro partout.

M’hena A.