La JS Azazga s’enlise

Par DDK | Il ya 1 heure | 42 lecture(s)

La JS Azazga était en appel, avant-hier, à Aïn Djasser, pour en découdre avec son homologue du CRBAD local, pour le compte de la 6e journée du championnat de l’inter-région (groupe Centre-est).

Alors qu’ils misaient sur un résultat positif pour rectifier le tir et refaire surface, les coéquipiers de Benmokhtar sont revenus bredouilles, puisqu’ils se sont s’inclinés sur le score de deux buts à un face au CRB Aïn Djasser. Une défaite de trop pour les Azazguis qui se compliquent davantage la situation, avec cette 14e place au classement. Sur les dix-huit points mis en jeu, la JSA n’a pu en récolter que cinq. Ce qui est insuffisant pour une équipe qui prétend jouer les premiers rôles. Le risque du purgatoire se profile, d’ores et déjà, à l’horizon. Contrairement aux Azazguis, les Bouiris du MBB ont réussi à arracher un précieux point en déplacement, en tenant en échec le FC Bir El Arch sur son terrain et devant son public (1 - 1). Une bonne performance pour le nouveau promu, qui pourra entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices. Pour le reste des rencontres, le Hydra AC prend les commandes suite à sa victoire (1 - 0) face au DRB Baraki, tandis que le CRB Ouled Djellal suit, après son succès (2 - 1) face à l’IRB Aïn Lahdjar. Pour sa part, le SA Sétif a raté une occasion de s’approcher davantage du leader, en se faisant accrocher à domicile par l’AS Bordj Ghedir (1 - 1). Le MB Hassi Messaoud, lui, a battu, sur le score d’un but à zéro, le CA Kouba, alors le NRB Ouled Derradj a eu le dernier mot devant l’USM Sétif, en s’imposant 2 à 0. Enfin, l’OMR El Annasser a été tenu en échec (1 - 1) par son invité du jour, l’IRB Berhoum, dégringole, ainsi, au classement général.

Massi Boufatis