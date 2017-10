Salah Bakou nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

Salah Bakour a été désigné, jeudi dernier, nouvel entraîneur du club de la DNA, l’USO Amizour, a-t-on appris auprès de la direction du club. Il succède, ainsi, à Ahmed Aïder qui a démissionné de son poste. Les négociations n'ayant pas abouti avec l’ancien entraîneur Samy Boussekine qui a décliné l’offre pour des raisons de santé, le président de l’USOA, Omar Oumbiche n’est pas allé loin pour trouver un entraîneur. En effet, de concert avec les membres du bureau, il a décidé de faire appel à Salah Bakour qui, par le passé, avait déjà entraîné l’équipe et connaît donc bien la maison. Le coach Bakour sera, donc, épaulé dans sa mission par Mourad Bounif et Saad Mammeri. Ce technicien a déjà dirigé d'autres formations connues sur la scène footballistique de la wilaya, à l’instar de la JS Tichy, l’ORB Akbou, ainsi que les espoirs du MOB, comme il a été adjoint de Zeroual lors de son passage au MOB. Ainsi, les sollicitations des dirigeants des Unionistes d’Amizour ne l'ont pas laissé indifférent même si un grand chantier l'attend. Son CV plaide en sa faveur, entraîneur aux qualités reconnues. L’USOA occupe la quatorzième place au classement avec 4 points au compteur, après six journées du championnat, avec une victoire, un nul et quatre défaites. Il aura, donc, la lourde tâche de remotiver la troupe et redresser la barre afin de se relancer dans le championnat, après les résultats mitigés enregistrés pour maintenir l’équipe en DNA.

Samy. H