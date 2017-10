Les Crabes cèdent leur fauteuil

Par DDK | Il ya 1 heure | 41 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont été tenus en échec, avant-hier, au stade de l’Unité maghrébine par la formation du RC Relizane (2 6 2), pour le compte de la 8e journée de la Ligue 2 Mobilis.

Après avoir été menés au score par Derrag (3’), suite à une grave erreur défensive, les Crabes, par l’entremise de Kadri, ont égalisé par un superbe tir des 20 mètres. La pression des Béjaouis s’est accentuée après ce but égalisateur, chose qui a donné ses fruits, car l’arbitre a sifflé un penalty (25’), en faveur des locaux après le fauchage de Rahal à l’intérieur des 18 mètres. Un penalty que le jeune Salhi transforme en but, donnant l’avantage à son équipe. La joie des supporters n’a duré que huit minutes, car le joueur Tebbi a réussi à égaliser par un superbe lobe des 25mètres. Au-delà du résultat, qui n’a pas changé tout au long de la partie, les Béjaouis ont réalisé une partie de première classe, bien qu’ils aient raté une multitude d’occasions de scorer par excès de précipitation. Avec ce second faux-pas à domicile, après celui de l’ASMO, les camarades de Belkacemi ont cédé la première place à la JSMS, qui a battu l’ASAM (2 - 0). Les Crabes sont appelés à se racheter lors du prochain match programmé pour ce mardi à Aïn Fakroun à huis-clos. Le point positif à retenir lors de cette confrontation est la réaction exemplaire du public, qui a applaudi chaleureusement les camarades de Soltane, malgré le semi-échec.

Biskri mauvais perdant ?

Habitué à une communication professionnelle avec la presse, Mustapha Biskri a dévié de cette ligne, avant-hier, à la fin du match, en refusant de se présenter au salon d’honneur pour la traditionnelle conférence d’après match, tout en interdisant aux joueurs de s’exprimer. A la fin du match, Biskri était très furieux dans le couloir qui mène aux vestiaires de l’arbitre qui a, d’après lui, a faussé la partie. Selon une source proche de l’entourage du club, le coach des Vert et Noir aurait même évoqué sa démission. Le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, joint pour en savoir plus à ce propos, a avoué : «Le coach a fait cette déclaration à chaud, après cet échec. On discutera avec lui. Ce n’est pas le moment de partir, on n’acceptera aucune démission dans ces moments-là».

La reprise a eu lieu hier

Les joueurs du MOB auraient repris le travail, hier, pour préparer le match de mardi prochain à Aïn Fakroun. Le staff technique doit trouver les solutions dans les trois compartiments pour espérer renouer avec la victoire après deux-faux pas et un seul point de pris sur six possibles. Le prochain match peut être une occasion pour le MOB de réaliser un bon résultat, surtout qu’il se déroulera à huis clos, soit sans la pression du public adverse.

