La JSK de moins en moins convaincante

Par DDK | Il ya 1 heure | 55 lecture(s)

Le club kabyle a concédé un autre faux pas, avant-hier, sur son terrain du 1er novembre, en faisant match nul (zéro partout) face à l’US Biskra.

Vu leur médiocre prestation, les Kabyles pouvaient même perdre le match. Face à un adversaire bien en place, les Canaris étaient comme perdus sur le terrain. Les présents furent unanimes à dire que les coéquipiers de Redouani ont carrément raté leur match. Malgré quelques tentatives, ils furent loin de représenter un quelconque danger pour les visiteurs. Beaucoup de déchet a été constaté dans le jeu et le gardien biskri n’a à aucun moment été vraiment inquiété. Résultat, le club kabyle a perdu deux précieux points. Et cette défaite aura certainement des répercussions négatives sur le groupe. En plus d’avoir perdu les trois derniers matchs à l’extérieur, la JSK a aussi perdu 6 points sur son terrain, avec trois matchs nuls face successivement à la JSS, au PAC et à l’USB. La JSK n’arrive plus à convaincre et ce constat inquiète les supporters. Un énorme travail attend le staff technique kabyle conduit par le coach Chay. Ce dernier doit trouver les solutions. Une mission qui s’annonce très difficile.

Les supporters en colère

La piètre prestation de l’équipe face à l’USB a provoqué la colère des supporters, à la fin de la rencontre. Ceux-ci ont exprimé leur mécontentement, réclamant même le départ du président du directoire, Hamid Sadmi. Ils se disent de plus en plus inquiets pour leur club et souhaitent un changement pour que la JSK retrouve son lustre qu’elle a perdu ces dernières années.

ESS - JSK samedi à 17h

La rencontre ESS- JSK, entrant dans le cadre de la 10ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis est programmé pour samedi prochain, à 17h, au stade du 8 mai 1945 de Sétif. C’est ce qu’indique le site officiel de la ligue professionnelle du football. Les Kabyles ont devant eux cinq jours pour préparer ce match qui sera décisif pour la suite de la compétition.

M. L.