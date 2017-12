Nedjm Lakhdaria nouveau leader

Par DDK | Il ya 22 heures 13 minutes | 416 lecture(s)

Le match derby ayant opposé le NML, (Nedjm Madinet Lakhdaria) au CR Bouderbala comptant pour la mise à jour de la troisième journée du championnat Honneur Groupe A, disputée mardi dernier, a été remporté par le Nedjm sur le score de 2 – 1. C’est la troisième victoire de suite pour le désormais ex-entraineur du NML Chikhi Khaled qui a décidé de claquer la porte de l’équipe. Ainsi, le NML enchaine avec trois victoire successives, dont celle remportée la dernière journée en dehors de ses bases face au désormais ex-leader, le WR Dirah. Le NML occupe actuellement seul le fauteuil de leader avec 13 points. Par ailleurs, fait inédit dans un championnat de football, puisque le NML disputera les quatre derniers matchs de la phase aller en évoluant à domicile, ce sera respectivement face à le CR Bordj Okhriss, ce weekend, puis le FC Themelaht et l’UB Mesdour. Le NML sera exempt lors de la dixième journée et terminera la phase aller en recevant l’A Guelta Zerga. Une programmation décriée par certains clubs qui estiment que cela favoriserait le club de Lakhdaria qui fera le plein lors de cette première phase du championnat et abordera la phase retour avec moins de pression. Il faut dire que c’est un fait inédit de voir une équipe recevoir quatre fois de suite dans un championnat, la LWFB aurait pu revoir la programmation avant le lancement du championnat Honneur de Bouira.

M. A.