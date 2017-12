Duel explosif !

Par DDK | Il ya 22 heures 10 minutes | 438 lecture(s)

La onzième journée du championnat de football de Tizi-Ouzou se poursuivra aujourd’hui samedi avec le déroulement des sept rencontres restantes dans les deux paliers ( honneur et pré honneur).

C’est ainsi que le CA Fréha, qui s’est emparé de la deuxième place lors de la précédente journée, accueillera la JSC Ouacifs qui a marqué le pas en concédant deux défaites de suite, avec d’un côté les gars d’Ath Djennad, qui auront à cœur de confirmer leur ascension, et de l’autre, leurs homologues d’Ath Ouacifs, avides de rebondir. La confrontation promet de chauds débats entre deux antagonistes qui pratiquent du beau football. Le deuxième match qui mettra aux prises le CRB Mekla avec l’AC Yakouren ne manquera pas également d’intérêt. Auteurs d’un nul le week-end dernier, les Jeunots de Mekla auront une bonne occasion d’enchaîner une performance à domicile afin de gagner quelques marches au classement. Un pari qui ne sera pas facile face à un invité qui reste sur un revers et qui se présentera, sans aucun doute, avec la détermination de se racheter afin de se remettre sur selle dans la course pour l’accession. Un enjeu qui fait que la rencontre promet d’être fortement disputée entre les deux adversaires du jour. A noter que la première partie de cette journée s’est jouée avant-hier vendredi, avec au programme des rencontres au sommet comme FC Tadmaït - RC Betrouna et E Draâ El-Mizan - ASC Ouaguenoun.

S. K.