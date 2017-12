«On ira à Tizi pour arracher un bon résultat»

Par DDK | Il ya 22 heures 12 minutes | 835 lecture(s)

Après sa dernière victoire samedi dernier à domicile face au désormais ex-leader, l’ES Ben Aknoun, l’IB Lakhdaria se rendra à Tizi-Ouzou en concurrent pour essayer de revenir avec un bon résultat et pourquoi pas s’offrir le nouveau leader qui n’est autre que l’US Beni Douala. L’équipe qui a effectué les entrainements dans un bon état d’esprit sous la houlette de son nouvel entraineur Aider Ahmed, se déplacera amoindrie par l’absence de quatre joueurs et pas des moindres, à l’instar de son avant-centre Benhezaza, les milieux de terrain Abaaziz, Damir et Aouchiche, tous blessés. Malgré cet état de fait, le président du club Gora Mohamed se montre optimiste, il estime que son équipe est bien motivée, notamment après la dernière victoire face à Ben Aknoun. «On est conscients que la tâche ne sera pas facile devant le nouveau leader, en l’occurrence Béni Douala, qui essayera à l’occasion du match devant son public de conforter sa position», dira-t-il. Néanmoins, enchaîne Gora, «psychologiquement, l’équipe se porte bien, les joueurs sont conscients de la délicatesse de la mission qui les attend, une chose est sûre, c’est qu’on se rendra à Tizi-Ouzou pour faire en sorte de revenir avec un bon résultat». Ceci dit, l’équipe de l’ex-Palestro qui occupe la huitième place avec 19 points, à sept points du leader, veut profiter de l’état d’esprit des joueurs pour rester sur sa lancée, mais ce n’est pas gagné d’avance. L’équipe de Beni Douala n’a pas le droit à l’erreur, d’autant qu’un seul point la sépare de ses deux concurrents pour l’accession à savoir, l’ES Ben Aknoun qui recevra la JS Djidjel et le RC Arbaa qui se rendra chez la lanterne rouge, l’USO Amizour.

M’hena A.