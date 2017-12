Pour s’offrir le titre de champion d’hiver

Par DDK | Il ya 22 heures 12 minutes | 450 lecture(s)

Après s’être emparée de la tête du classement à la faveur de son dernier succès à l’extérieur face au CRB Dar El Beida, l’US Béni Douala ne veut plus lâcherson fauteuil de leader.

Cet après-midi, pour le compte de la 14e journée du championnat DNA (groupe centre), le nouveau leader accueillera, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, l’IB Lakhdaria qui a battu la semaine dernière l’ex-leader, l’ES Ben Aknoun. Les débats s’annoncent chauds entre les deux équipes cet après-midi. L’équipe de Palestro ne se présentera pas en victime expiatoire et fera le nécessaire pour arracher un bon résultat et confirmer sa remontée au classement. Mais les capés d’Abdenour Hamici ne l’entendent pas de cette oreille, puisqu’ils sont déterminés à enchaîner un nouveau succès, pour consolider leur fauteuil de leader. Les coéquipiers du buteur attitré Aziz Guerrab ne jurent que par la victoire et rien d’autre, pour éviter que le dauphin, l’ES Ben Aknoun, qui accueillera la JSD Jijel, ne lui chipe la tête du classement, ou le RC Arbaâ, en appel à Amizour. Donc la vigilance sera de mise du côté de l’équipe chère au boss Hocine Ammam qui abordera cette sortie face à l’IB Lakhdaria avec la nette intention d’engranger les trois points et terminer cette phase en champion d’hiver.

Victoire impérative pour Amizour

La formation d’Amizour, en grande difficulté depuis l’entame de cet exercice, sera, pour sa part, obligée de redresser la barre à l’occasion de la réception du RC Arbaâ, pour sortir de l’impasse. Avec une place de lanterne rouge, la situation de l’équipe d’Amizour cette saison suscite beaucoup d’inquiétudes dans les milieux du club. Dos au mur, les Unionistes tenteront de sauver les meubles. Ils seront appelés à faire le nécessaire cet après-midi à l’occasion de la réception de la formation d’Arbaâ. Les poulains du nouveau coach Mokhtar Djouder doivent impérativement faire le plein à domicile et bien gérer la phase retour, pour éviter le purgatoire, sachant que l’équipe possède énormément de capacités pour refaire surface et revenir dans le championnat de plus belle. Mais pour ce faire, il faudra d’abord amorcer un déclic face à l’adversaire du jour qui joue la remontée en Ligue 2. Bien que la mission s’annonce difficile pour les camarades de Bakli, ces derniers n’ont d’autre choix que de l’emporter, la victoire étant leur seule alternative dans ce match. La situation est donc préoccupante et il faudra se serrer les coudes pour remonter rapidement la pente. En tout cas, c’est cet état d’esprit qui anime les joueurs, lesquels affichent une grande détermination à engranger les trois points à l’occasion de la venue des gars de la Mitidja. Vu leur situation au classement général, les hommes d’Omar Oumbiche se trouvent dans l’obligation d’éviter le moindre faux pas, surtout à home, leur objectif étant de quitter la zone des turbulences. A noter que le premier responsable de la barre technique de l’USOA a demandé à ses joueurs de bien réagir et d’arracher les trois points, afin de conserver leurs chances de maintien et par là avoir plus de motivation pour la deuxième phase. Interrogé, il dira : «Étant donné que nous allons évoluer à domicile, je pense qu’on n’a pas le droit à l’erreur puisqu’on doit s’imposer coûte que coûte dans le but de se refaire une santé et quitter ainsi l'avant-dernière place». Pour les autres rencontres de la journée, le dauphin, l'ES Ben Aknoun, s'efforcera avant tout de battre son hôte du jour, la JSD, pour espérer reprendre le fauteuil de leader. Pour sa part, le NC Magra, qui reste sur un précieux nul à Reghaïa, aura à cœur de confirmer sa bonne santé en croisant le fer devant son public avec l’IB Khemis El Khechna, un adversaire à prendre au sérieux. De son côté, le NARB Reghaïa sera en conquérant à Boufarik face à un WAB aux abois. Quant à la JS Haï Djebel, elle tentera d'améliorer son classement et se mettre à l'abri en accueillant le CR Beni Thour, plutôt fébrile hors de ses bases, tandis que le RC Boumerdès recevra le WR M’Sila dans le but de renouer avec la victoire. Enfin, à Ouargla, on suivra l'explication entre l’avant-dernier au classement, le MB Rouissat, et le CRB Dar Beida. A noter que toutes les rencontres débuteront à 14 heures.

M. B. et S. H.