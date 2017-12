Par DDK | Il ya 22 heures 11 minutes | 430 lecture(s)

La deuxième partie des rencontres de la 10e journée de la Régionale 1 est programmée pour cet après-midi. Les yeux seront braqués au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou qui abritera le choc entre le CRB Tizi-Ouzou et l’Olympique Tizi Rached. Deux équipes qui souffrent dans le championnat puisqu’elles sont en bas du tableau. C’est une rencontre à six points pour les deux équipes et chaque équipe tentera d’arracher la victoire, pour souffler un peu et s’éloigner du bas du classement. Les communards sont condamnés à gagner, mais ce ne sera pas facile devant des olympiens qui veulent confirmer leur regain de forme et se présenteront au stade Oukil Ramdane de tizi-Ouzou pour repartir avec au moins le point du match nul. La défaite ne sera donc pas tolérée pour les deux équipes. Alors gare au perdant !

Déplacement risqué pour le leader

Le leader du championnat l’E Sour El Ghozlane qui totalise 20 points avec trois points d’avance, aura une mission difficile aujourd’hui en rendant visite à la JS Tichy, qui a subi un naufrage la semaine passée en s’inclinant 4 à 1 devant l’EC Oued Smar. Les gars de Sour El Ghozlane ne veulent pas perdre leur fauteuil de leader et tenteront de revenir avec un match nul, sachant que le dauphin Oued Smar jouera face au CRB Bordj El Kiffan et pourra prétendre à la victoire. Les jeunots de Tichy, de leur côté, sont décidés à rebondir en matant le leader et se replacer au classement. Pour les autres rencontres de la journée, l’USM Draâ Ben Khedda ira défier la JS Tixéraine et tentera de créer la surprise. Enfin, la JS Akbou, lanterne rouge, accueillera l’ESM Boudouaou qui mise sur la victoire pour quitter la dernière place au classement. A signaler que tous les matchs programmés pour aujourd’hui se joueront à 14h30.

Massi Boufatis