Hichem Cherif rejoint le groupe à Blida

Par DDK | Il ya 22 heures 11 minutes | 479 lecture(s)

Les joueurs du MOB, qui sont à leur cinquième jour de stage, poursuivent leur préparation à Blida sous la houlette du staff technique, à sa tête Mustapha Bsikri. Les camarades de Rahal qui travaillent d’arrache-pied ont accueilli la nouvelle recrue des Crabes jeudi passé, à savoir Hichem Cherif transfuge du NAHD qui a entamé le travail hier avec le groupe. Sur un autre volet, la direction s’active à régler le problème de la CRL afin d’avoir le quitus pour recruter lors de ce mercato hivernal. Et c’est dans ce sens que Mustapha Rezki, le président du conseil de gestion, était à la CRL jeudi dernier pour plaider la cause du MOB. Le premier responsable du MOB a réglé deux situations. Il s’agit de l’affaire Boulemdais et celle d’Athmani. Aussi, il est en contact permanant avec d’autres joueurs pour trouver une solution à l’amiable et établir un échéancier avec la CRL concernant les situations classées définitivement. Concernant le cas des trois joueurs libérables, à savoir Baouali, Bentayeb et Nezouani, la direction a discuté avec les deux premiers qui n’ont pas trouvé d’inconvénients à quitter le navire MOB et il ne reste que le volet technique, notamment le volet financier, qu’ils vont régler dans les heures qui viennent. Pour ce qui est de Nezouani, une entrevue est programmée entre les deux parties pour trouver un terrain d’entente qui arrangera tout le monde. Apres avoir assuré la venue de Hichem Cherif, les dirigeants sont derrière deux milieux de terrain, l’un défensif et l’autre offensif, pour clore le volet recrutement et se consacrer à autre chose. Les négociations avec les deux joueurs vont bon train et il ne reste que certains détails à régler pour conclure les deux transferts.

ESM Koléa - MOB, le 29 décembre au stade Brakni

La commission d’organisation de la coupe d’Algérie a désigné le stade Brakni de Blida pour abriter le match de coupe d’Algérie (1/32es) entre l’ESM Kolea et le MO Béjaïa programmé pour le vendredi 29 décembre à 14H30.

Z. H.